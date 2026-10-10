Ya se conocen los plazos para la campaña, la votación y el escrutinio.

España vuelve a las urnas antes de lo previsto, después de que el Gobierno decidiera adelantar el calendario electoral en medio de la crisis por la vivienda que atraviesa el país.

Según consta en el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la reunión con el Consejo de Ministros del 5 de octubre, las próximas elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

A continuación, un repaso de las fechas, el motivo del adelanto y toda la información útil para quienes deban participar de esta votación.

Por qué se adelantaron las elecciones generales

El anuncio lo realizó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa. El mandatario reconoció errores de su gestión y remarcó la necesidad de “renovar y ampliar el apoyo de la gente” para avanzar con las reformas pendientes, entre ellas las vinculadas al acceso a la vivienda.

El Gobierno fijó un nuevo cronograma electoral luego del rechazo del Congreso a la ley de vivienda. EFE

El detonante fue el rechazo del Congreso, el viernes previo al anuncio, a dos decretos de emergencia habitacional que buscaban frenar desalojos y poner límites a los aumentos del alquiler. Esa negativa se produjo en medio de una ola de protestas en todo el país, luego de que se conociera el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había vivido durante más de setenta años.

Cómo quedó organizado el calendario electoral

El decreto, publicado en el BOE, dispuso la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado elegidos en julio de 2023, y fijó en 54 días el plazo legal entre la convocatoria y la jornada de votación, tal como lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La campaña electoral comenzará a las 00.00 del viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta las 24 horas del viernes 27 de noviembre, inmediatamente antes de la jornada de reflexión previa a los comicios.

Una vez celebradas las elecciones, las nuevas Cámaras tendrán su sesión constitutiva el 23 de diciembre .

Quiénes pueden votar y cómo se organiza la jornada electoral

Está habilitada para votar toda persona de nacionalidad española que tenga 18 años cumplidos el día de la elección y figure en el censo electoral, ya sea que resida en España o en el extranjero. Los colegios electorales permanecerán abiertos de 9 a 20 horas el día de la votación, y en ese mismo horario Correos entregará los votos recibidos por esa vía a las mesas correspondientes.

La jornada electoral se desarrollará en los colegios habilitados en todo el territorio español. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Finalizada la jornada, comienza el escrutinio en cada mesa electoral, donde se cuentan los votos emitidos y se labra el acta correspondiente. Cinco días después se inicia el escrutinio general a cargo de las Juntas Electorales Provinciales, que incluye además la incorporación del voto a los españoles residentes en el exterior.

Cómo pueden votar los españoles que viven fuera del país

Quienes residan en el extranjero y figuren en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán consultar su inscripción y presentar reclamaciones entre el 12 y el 19 de octubre, tanto de forma presencial en su consulado como por vía telemática. Además, ya no es necesario solicitar previamente la documentación electoral, todos los inscriptos la recibirán de oficio.

El primer envío, con los sobres y certificados de inscripción, llegará entre el 24 y el 30 de octubre, mientras que las papeletas se enviarán entre el 4 y el 8 de noviembre, salvo impugnaciones de candidaturas.

El voto podrá remitirse por correo certificado hasta el 24 de noviembre, o depositarse personalmente en el consulado entre el 21 y el 26 de noviembre. Quienes se encuentren temporalmente fuera de España, bajo la modalidad de voto ERTA, deberán solicitar la documentación en su consulado antes del 31 de octubre.