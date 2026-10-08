Alberto Núñez Feijóo durante una comparecencia en la sede del partido en la calle Génova de Madrid para hacer una valoración sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el próximo 29 de noviembre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió este jueves a la cúpula del partido y a sus principales dirigentes territoriales para activar la campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Ante su equipo, reclamó trabajo y movilización y advirtió de que las elecciones no se ganan antes del cierre de los colegios electorales.

La reunión se produjo un día después del fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid el pasado 23 de septiembre, cuyo caso ha colocado la vivienda en el centro del debate político. El PP sostiene que no teme que este asunto tenga impacto electoral y prepara una campaña con la vivienda, la inmigración y la corrupción entre sus principales ejes.

¿Qué pidió Feijóo a los dirigentes del PP para la campaña?

Feijóo llamó a sus dirigentes a “darlo todo” y trabajar “a tope”, con el argumento de que ni el ambiente de la calle ni las encuestas determinan el resultado electoral. El líder popular pidió a los suyos que estén “activados e ilusionados”, aunque marcó una diferencia entre la ilusión y la euforia.

Fuente: EFE Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

“No se da ninguna elección por ganada” ni “ningún voto por perdido”, afirmó ante la Junta Directiva Nacional. También advirtió de que las próximas semanas estarán marcadas, según su previsión, por anuncios y promesas de última hora y pidió a su partido mantener la atención sobre la gestión del Gobierno.

En este contexto, Feijóo presentó el equipo que dirigirá la campaña. El secretario general del PP, Miguel Tellado, será el director, con Marta Varela como directora adjunta y Alma Ezcurra al frente de la elaboración del programa electoral. Ester Muñoz asumirá la portavocía de campaña junto a Borja Sémper, portavoz principal del partido.

¿Qué papel tendrá la vivienda tras el caso de Maricarmen?

La vivienda será uno de los asuntos centrales de la campaña del PP, según fuentes de la dirección popular. El partido sitúa este tema dentro de un esquema que también incluye la inmigración, con especial atención a Ceuta, y la corrupción.

Líder del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) EFE

El fallecimiento de Maricarmen se produjo un día antes de la reunión de la dirección del PP y fue uno de los asuntos comentados por dirigentes populares a su llegada a Génova. Según fuentes del partido citadas por EFE, los dirigentes consultados sostienen que no temen un impacto electoral del caso y consideran que la cuestión de la vivienda tendrá recorrido durante las próximas semanas.

La dirección popular también plantea una campaña centrada en recordar decisiones y episodios de la legislatura de Pedro Sánchez. Entre los asuntos que el PP pretende colocar en ese relato figuran las promesas electorales, el apagón, la amnistía, el accidente de Adamuz y las investigaciones relacionadas con personas del entorno del Gobierno.