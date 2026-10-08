El Sindicato de Inquilinas ha convocado un minuto de silencio este viernes 9 de octubre a las 12:00 horas en centros laborales y educativos del país.

Tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había sido desahuciada el 23 de septiembre de su piso de alquiler, el Sindicato de Inquilinas ha convocado un minuto de silencio en su recuerdo. La iniciativa está prevista para este viernes a las 12:00 en centros de trabajo y estudio de todo el país.

La convocatoria contrasta con lo ocurrido este jueves en el Senado y la Asamblea de Madrid, donde fueron rechazadas las peticiones para guardar un minuto de silencio institucional en memoria de Maricarmen.

Valeria Racu, portavoz de la organización, ha transmitido a los medios de comunicación que la lucha de Maricarmen no terminará tras su muerte. Además, ha expresado que su legado demuestra que existe un consenso sobre la necesidad de “acabar con el rentismo”, que calificó como “una lacra para esta sociedad”.

Según las declaraciones recogidas por EFE, Racu ha explicado que la huelga general convocada para el 11 de noviembre será fundamental para continuar la lucha por la vivienda, a pesar de que “no nos devolverá ni a Maricarmen ni a ninguna de las víctimas directas del rentismo”.

El Senado y la Asamblea de Madrid rechazan guardar un minuto de silencio por Maricarmen

Mientras los sindicatos han llamado a guardar este viernes un minuto de silencio en los centros de trabajo y estudio, el Senado y la Asamblea de Madrid han rechazado este jueves realizar un homenaje institucional a Maricarmen.

Los diputados del PSOE y Más Madrid dedicaron un minuto de aplausos por la muerte de Maricarmen en la Asamblea de Madrid. Fuente: EFE Daniel Gonzalez

En el Senado, el portavoz socialista Juan Espadas solicitó guardar un minuto de silencio durante la Diputación Permanente. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, explicó que la iniciativa no tenía encaje en las normas parlamentarias, aunque trasladó su solidaridad a la familia de Maricarmen y a las personas afectadas por la crisis de la vivienda.

La Diputación Permanente del Congreso, en cambio, sí prevé guardar un minuto de silencio cuando se reúna el próximo 16 de octubre.

En la Asamblea de Madrid, PP y Vox rechazaron que el homenaje se realizara al inicio del pleno. Ante esta decisión, los diputados de Más Madrid y del PSOE guardaron el minuto de silencio en el atrio exterior de la Cámara. El PP justificó su posición en que no quería contribuir a la “utilización política del fallecimiento”.

Más allá de estas medidas destinadas a mantener viva la memoria de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas también encabeza una marcha este jueves por la noche.

El Sindicato de Inquilinas realiza una marcha hacia la vivienda de Maricarmen

En el camino hacia esa huelga general, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una marcha a las 20:00 horas para esta noche desde la acampada de la Puerta del Sol hasta el lugar de residencia de Maricarmen durante siete décadas.

Incluso, la noche pasada la organización ya le rindió homenaje a Maricarmen, al convertir la acampada y las inmediaciones del Congreso en un velatorio. La Puerta del Sol se transformó en un escenario lleno de velas encendidas, fotografías, dedicatorias, lectura de poemas y reivindicaciones : “Se lo debemos”, han expresado, según información de EFE.

La organización de la acampada -que comenzó a instalarse el 26 de septiembre y ya tiene más de 1200 tiendas de campaña- lamentó la muerte de la anciana “en una cama de hospital a la que la mandaron en camilla el día que la echaron de su vivienda, tras un desahucio que jamás debió de haberse producido”.

También, han expresado su rechazo por la tardanza en alcanzar un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda: “No llegó porqué a los rentistas, a los especuladores, a los gobiernos o las instituciones les importara, sino por la presión de cientos de miles de personas que inundamos las calles”, han señalado en el comunicado.

Además de las movilizaciones en Madrid, el fallecimiento de Maricarmen también ha suscitado movilizaciones y homenajes en otros puntos del país.

Homenajes en Barcelona, Andalucía y Valencia

En Barcelona, las principales organizaciones en defensa del derecho a la vivienda convocaron una nueva protesta para el viernes contra las muertes vinculadas a la crisis de la vivienda bajo el lema “Por Olga y Maricarmen: ¡El negocio de la vivienda mata!“.

Acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas el pasado 27 de septiembre. Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

La manifestación, que empezará a las 19:00 horas, también recordará a Olga, una mujer de 54 años que se suicidó el pasado 7 de septiembre tras ser desahuciada del piso donde vivía en L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

A su vez, las acampadas por la vivienda que se mantienen en Sevilla, Málaga, Granada y Almería también prepararon nuevas movilizaciones.