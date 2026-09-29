Maricarmen, vecina de 87 años desahuciada la semana pasada que retornará a su casa, acompañada por representantes del movimiento vecinal "Inquilinas de Madrid".

Maricarmen, la mujer de 87 años, que fue desahuciada la semana pasada de su vivienda, podrá regresar a su casa. La mujer había vivido en el mismo piso madrileño más de setenta años seguidos y fue desalojada luego de atravesar un conflicto legal con los propietarios del piso.

La afectada ha aceptado el acuerdo alcanzado entre sus representantes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la empresa propietaria del piso, Urbagestión, para volver al inmueble en cuanto reciba el alta hospitalaria.

La mujer, que permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde que se produjo el lanzamiento, se alegró mucho al recibir la noticia, según su abogada. Maricarmen espera recuperarse y recibir el alta “cuanto antes” para poder regresar a su vivienda, situada en la calle del Alcalde Sainz de Baranda.

Las manifestaciones en protesta por el desahucio de Maricarmen en Madrid. Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

Las claves del acuerdo con Urbagestión

El pacto es fruto de una reunión celebrada en el Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid, que actuó como mediador, en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).

Según la consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, el acuerdo permitirá a Maricarmen volver al inmueble como arrendataria, con un nuevo contrato conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, de ocho años de duración y una renta que no superará el 30 % de sus ingresos netos.

La EMVS será la garante del cumplimiento del contrato. El programa municipal incluye para la inquilina asesoría jurídica, técnica y fiscal, y ofrece a la propiedad garantías como un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de impago.

El Ayuntamiento agradeció la disposición de la empresa propietaria a ofrecer una renta “muy por debajo del precio de mercado”.

Maricarmen durante el desahucio de su vivienda en la que vivió más de 70 años. Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

La posición de la defensa de Maricarmen sobre el acuerdo

Desde el entorno de Maricarmen, la valoración es agridulce. Su abogada celebró el acuerdo, al que calificó de “muy positivo”, pero lamentó que “llega tarde”, días después de un desahucio que abocó a la mujer a una situación de “violencia institucional”. La letrada recordó las imágenes de Maricarmen saliendo en camilla de su casa para ser trasladada al hospital, que generaron un fuerte rechazo social.

Para su defensa, el desenlace es “fruto de la movilización social” y podría suponer un “hito histórico”, ya que, aseguran, nunca antes se había logrado el regreso de una persona a su vivienda una vez producido el lanzamiento.

En la misma línea, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño, remarcó que el caso es “un claro ejemplo de que la lucha sindical sirve”.

Con información de: EFE