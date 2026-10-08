El futuro presupuesto de la UE para 2028-2034 continúa en negociación entre los Estados miembros.

El presupuesto de la Unión Europea (UE) para 2028-2034 seguirá en negociación durante los próximos meses. Por su parte, el Gobierno asegura que España mantendrá su posición “hasta el último minuto”, pese al adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, informó este jueves la agencia de noticias EFE.

Antes de participar en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), y al ser preguntado sobre si el adelanto electoral debilitaría al país, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, afirmó: “ La posición de España está muy clara y vamos a seguir defendiéndola hasta el último minuto mientras duren estas negociaciones” .

Qué reclama España para el próximo presupuesto de la UE

Cuerpo explicó que el Gobierno apuesta por un presupuesto “ambicioso” que proteja políticas consideradas prioritarias para España, entre ellas la Política Agraria Común (PAC) y la cohesión. A estas partidas se suma la mejora de la competitividad de la Unión Europea, que el ministro señaló como una prioridad nueva y “esencial”.

España también ha presentado propuestas destinadas a “encontrar puentes entre distintas posiciones” entre los Estados miembros. El ministro destacó además que el país pasará a ser contribuyente neto en las próximas cuentas comunitarias, es decir, aportará más dinero al presupuesto europeo del que recibirá, un factor que, según el ministro, aporta “credibilidad” a la posición española.

El presupuesto europeo para 2028-2034 se encuentra todavía en fase de negociación. La Comisión Europea planteó un marco de casi 2 billones de euros para los siete años y los Estados miembros tienen como objetivo alcanzar un acuerdo antes de que termine 2026.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. EFE / Fernando Villar

Las próximas negociaciones del presupuesto europeo

Cuerpo auguró unos meses “muy intensos” para cerrar el MFP 2028-2034. La Presidencia irlandesa de la UE debe impulsar las negociaciones de cara a la reunión del Consejo Europeo del 15 de octubre, dentro del calendario fijado para intentar alcanzar un acuerdo antes de finales de año.

El objetivo de los Veintisiete es avanzar hacia un acuerdo que permita aprobar durante 2027 la legislación necesaria para que la financiación europea del nuevo periodo pueda comenzar sin interrupciones en enero de 2028.

En este escenario, Pedro Sánchez será quien, en principio, represente a España en la cumbre de diciembre como presidente del Gobierno en funciones, ya que las Cortes que resulten de las elecciones generales del 29 de noviembre se constituirán el 23 de diciembre.

Pedro Sánchez representará a España en la cumbre de diciembre. EFE

España estudia pedir más margen para el gasto energético

Además de las negociaciones sobre el presupuesto de la UE, Cuerpo señaló que España estudia utilizar la flexibilidad prevista en las reglas fiscales para financiar medidas relacionadas con la energía. “ Tenemos gastos elegibles en este ámbito, analizaremos en qué medida y, por supuesto, en caso de que lo consideremos necesario utilizaremos estos márgenes de flexibilidad que nos permiten las reglas ”, afirmó.

Esta cláusula permite a los Estados que la soliciten destinar hasta un 0,6% de su PIB entre 2026 y 2028 a determinadas medidas energéticas sin que ese gasto compute para el déficit a efectos de las reglas fiscales.

El ministro también mostró disposición a analizar las peticiones de Italia y Grecia para ampliar este margen ante el aumento de los precios energéticos. Según explicó, deben tenerse en cuenta tanto la “circunstancia excepcional” provocada por la guerra de Irán, que lleva más de siete meses “afectando al día a día de los ciudadanos”, como el “elemento de sostenibilidad” de las finanzas públicas.

El vicepresidente insistió en que, pese a las “circunstancias excepcionales” actuales, es necesario “proteger a ciudadanos y empresas” y sostuvo que las medidas españolas son “compatibles” con las estrategias destinadas a reducir la dependencia energética.

En ese sentido, la evolución de los precios del gas y la electricidad y la respuesta europea ante las perturbaciones en el Estrecho de Ormuz centrarán también el debate de los ministros europeos.