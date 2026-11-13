La planta de Volkswagen Navarra, situada en el polígono de Landaben, redujo su producción a apenas el 15% de lo habitual durante el turno de noche del miércoles 11 de noviembre. Imagen: Freepik.

La planta de Volkswagen Navarra, situada en el polígono de Landaben, redujo su producción a apenas el 15% de lo habitual durante el turno de noche del miércoles 11 de noviembre. El dato fue difundido por el sindicato LAB en el marco de la huelga general por la vivienda, según informó Europa Press.

La incidencia fue especialmente elevada en la fábrica de Pamplona. UGT y CCOO estimaron que alrededor del 90% de la plantilla secundó el paro durante los turnos de noche y mañana, según UGT Navarra. Los sindicatos señalaron que durante la noche la factoría prácticamente no sacó vehículos y que la situación se mantendría durante la mañana, de acuerdo con Cadena SER.

Volkswagen Navarra apenas produjo durante el turno de noche

El descenso de actividad se produjo como consecuencia del seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre, convocada en protesta por el problema de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los alquileres. Así lo recoge el seguimiento en directo de El Diario.

Según los datos de LAB, durante el turno de noche la fábrica llegó a producir únicamente el 15% de su volumen habitual. UGT y CCOO situaron el seguimiento del paro en torno al 90% de la plantilla de Volkswagen Navarra, tanto en el turno de noche como en el de mañana.

Los trabajadores que secundaron la convocatoria dejaron de acudir a sus puestos durante la jornada correspondiente al paro. La cifra de seguimiento procede de UGT y CCOO y no de la dirección de Volkswagen Navarra. La empresa no ha ofrecido en las informaciones consultadas un porcentaje propio de participación en la huelga.

Manifestación de los sindicatos nacionalistas en Navarra. EFE/Iñaki Porto

¿Por qué hubo una huelga general?

La protesta estuvo vinculada principalmente a la situación de la vivienda. Los sindicatos convocantes reclamaron medidas ante el aumento de los precios y las dificultades que encuentran los trabajadores para acceder a una vivienda. El origen de la movilización está en la convocatoria de una huelga general por la vivienda, en la que también se reclamaban salarios dignos.

UGT y CCOO defendieron que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo que el coste de vida y señalaron el acceso a una vivienda como una de las principales preocupaciones de los trabajadores.

La convocatoria afectó también a otros sectores industriales y de servicios. Los sindicatos aseguraron que el seguimiento fue elevado en empresas de automoción, alimentación y otras actividades industriales.

Una de las principales fábricas de Navarra

La planta de Landaben es uno de los principales centros industriales de la comunidad y forma parte del grupo Volkswagen. Su actividad tiene un peso importante en el empleo y en la industria de Navarra.

La huelga también tuvo incidencia en otras empresas de la zona de Pamplona. Según LAB, la participación fue elevada en compañías como Kybse, TRW, Gurpea, Argal e Ingeteam. En otros puntos de Navarra, el sindicato también informó de paros en empresas industriales y agroalimentarias.

A nivel estatal, la jornada dejó fábricas cerradas, vuelos cancelados y un choque de cifras entre sindicatos y patronal. Los empresarios, además, habían advertido de pérdidas millonarias para las exportaciones, y la CEOE había calificado el paro de “electoral”.