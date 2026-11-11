Miles de personas salieron a la calle para reclamar el derecho a una vivienda digna.

España vive este miércoles 11 de noviembre una huelga general convocada para reclamar el derecho a una vivienda digna y la subida de los salarios ante el aumento del coste de la vida. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas y apoyada por CCOO y UGT, la jornada ha llegado acompañada de piquetes, cortes de carreteras, cierres de fábricas y cancelaciones de vuelos y trenes en buena parte del país.

La movilización nació en septiembre tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que murió después en el hospital, y ha ido creciendo con concentraciones y acampadas en distintas ciudades.

A 18 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la huelga ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate, aunque sindicatos y patronal ofrecen balances muy distintos de su seguimiento.

Sindicatos y patronales chocan por el seguimiento de la huelga general

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han calificado la huelga de “éxito” y aseguran que el seguimiento está siendo “muy mayoritario en buena parte del país”, por encima de lo esperado. Ambos confían en que el Gobierno que salga de las urnas el 29N tenga en cuenta esta movilización, según compartió la agencia EFE.

Según los sindicatos, el seguimiento ha sido desigual: supera el 80% en Cataluña y Andalucía, pero se queda en torno al 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha. Ha tenido más incidencia en industrias como la automoción, la petroquímica o la cárnica, y en los servicios oscila entre el 25,4% del sector financiero y el 61,9% de la hostelería, el turismo y el juego.

La crisis de la vivienda se consolida como uno de los grandes asuntos de la agenda política. Fuente: EFE J.J.Guillen

La CEOE, en cambio, sostiene que la huelga ha tenido un “bajo seguimiento” y que la actividad se desarrolla con “normalidad” en la mayoría de los sectores. Las patronales regionales lo cifran en un 10% en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en la Comunidad Valenciana, y aseguran que se están cumpliendo los servicios mínimos.

Fábricas paradas, vuelos cancelados y menos consumo eléctrico

Más allá de las cifras de seguimiento, la jornada ha tenido efectos visibles. La huelga ha paralizado las plantas de Seat en Martorell y de Ebro en la Zona Franca de Barcelona, así como la terminal de contenedores del puerto de Algeciras. Según los sindicatos, también se han detenido Navantia en Ferrol y Acerinox en Cádiz.

En el transporte, se han cancelado 263 vuelos, el 5,8% de los previstos, además del 24% de los trenes AVE y de Larga Distancia y el 10,2% de los de Cercanías y Media Distancia de Renfe. El consumo eléctrico también ha caído: según Red Eléctrica, entre las 10.00 y las 11.00 horas fue un 15,5% inferior al de un día normal.

Los autónomos se suman a la protesta

La movilización no se ha limitado a los asalariados. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que más del 40% de los negocios autónomos ha secundado la huelga, un reflejo, según la organización, del “hartazgo” del colectivo.

Su presidente, Eduardo Abad, reclamó una fiscalidad adaptada a su actividad, una protección social completa y “viviendas dignas a precios dignos”. También pidió que los alquileres de los locales comerciales no se lleven una parte desproporcionada de sus ingresos. “Necesitamos soluciones, no palabras vacías”, afirmó.

Los inquilinos alzan la voz “contra todos los gobiernos”

Desde la Gran Vía de Madrid, donde cientos de personas se concentraron al grito de “hoy paramos toda la ciudad”, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, celebró una huelga “histórica”. Según dijo, sus reivindicaciones van “contra todos los gobiernos”, contra la patronal, los rentistas y todos los responsables de la crisis de la vivienda, sin distinción de colores políticos.

Del Río aseguró que la movilización “no ha hecho más que empezar” y que abre “un nuevo ciclo de luchas” en el país. A la concentración se sumaron estudiantes, docentes en huelga indefinida por la educación pública y camareras de piso, las conocidas como kellys.

Cargas policiales y al menos 30 detenidos

La jornada también ha dejado momentos de tensión. Los piquetes provocaron cortes en carreteras como la A-5 y la A-6 en Madrid, la AP-7 y la B-10 en Barcelona o la N-I en Guipúzcoa, y hubo cargas policiales en lugares como las cocheras de autobuses de Madrid, Málaga y Valladolid. Las fuerzas de seguridad practicaron al menos 30 detenciones.

Los piquetes informativos marcaron las primeras horas de la jornada de protesta. Fuente: EFE Manuel Bruque

En Mercamadrid, los sindicatos denunciaron que 15 personas tuvieron que ser atendidas tras el uso de gas pimienta, y CCOO anunció una demanda penal por un uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza. “La policía ha estado haciendo de piquete empresarial”, criticó Álvarez, mientras que Del Río denunció agentes sin identificación e identificaciones “intimidatorias” a participantes en piquetes informativos.

Críticas del PP y respuesta de los convocantes

Desde el PP, su portavoz, Borja Sémper, advirtió de que la “élite” de los sindicatos está haciendo “un daño irreparable” al movimiento sindical con esta huelga. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más allá y calificó a los sindicatos de “basura sindical”.

Del Río respondió que Ayuso “no tiene respeto” por los logros de los trabajadores y defendió la independencia del Sindicato de Inquilinas, que no recibe subvenciones.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió de forma cautelarísima, por considerarlos excesivos, los servicios mínimos fijados por el Gobierno regional en justicia, educación y transporte, salvo los del Metro.

Con balances opuestos sobre su seguimiento, pero con un impacto evidente en la industria, el transporte y las calles, la huelga general deja la vivienda y los salarios como uno de los grandes asuntos que los partidos tendrán que afrontar en la recta final hacia el 29N.