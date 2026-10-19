Los líderes de CCOO, Unai Sordo (i) y UGT, Pepe Álvarez y la portavoz de la Confederación del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu, durante la presentación, junto a representantes de CGT, CNT, CO.BAS, e Intersindical, de la convocatoria de la huelga general del 11N.

Los sindicatos convocan un paro el 11 de noviembre para reclamar cambios en las políticas de vivienda y mayores subidas salariales en España. CCOO, UGT, CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han registrado la convocatoria de una huelga general de 24 horas que busca presionar a las administraciones y a la patronal.

La convocatoria llega después de que el acto de conciliación entre CCOO, UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme concluyera sin acuerdo, informó este lunes la agencia de noticias EFE.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado la movilización de “electoral”, ha anunciado que impugnarán la huelga y ha pedido que “no se incendien las calles”.

Los sindicatos reclaman cambios en vivienda y subidas salariales de hasta el 7%

Las organizaciones convocantes sitúan el acceso a una vivienda digna y el aumento del poder adquisitivo entre los principales objetivos de la huelga. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido la participación ciudadana para impulsar un cambio en las políticas de vivienda en España.

“ Hacemos un llamamiento a la participación en absoluta libertad y con la convicción de que esta jornada de movilización pretende situar un nuevo sentido común sobre cómo afrontar el problema de la vivienda en España ”, ha pedido Sordo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha reclamado un cambio de rumbo y ha señalado que la movilización estaba en marcha antes de que se decidiera convocar elecciones.

Ambos dirigentes han insistido en reclamar incrementos salariales de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos, junto con una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de al menos el 7%.

La secretaria general de la CNT, Nieves Román, ha añadido que su organización reclama que el gasto destinado a la vivienda no supere el 33% de los ingresos y que se adopten medidas contra la especulación inmobiliaria.

Sindicatos llaman a la huelga el 11N para cambiar el rumbo de las políticas de vivienda. Shutterstock

Qué objetivos persigue la huelga general del 11 de noviembre

La convocatoria formalizada ante el Ministerio de Trabajo establece tres objetivos principales:

1. Garantizar el acceso a una vivienda digna

Hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada .

Exigir al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que utilicen los instrumentos legales disponibles dentro de sus competencias para garantizar este derecho.

2. Aumentar el poder adquisitivo de los salarios

Incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que, según el documento de convocatoria, los salarios “llevan congelados 25 años en términos reales”.

Acabar con las horas extras no pagadas.

Cuestionar los márgenes empresariales, que los sindicatos consideran históricamente altos.

3. Retomar la negociación colectiva

Exigir a la patronal “la reanudación inmediata” de las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).

Establecer mediante este pacto las referencias para las subidas salariales en los convenios colectivos de los próximos años.

APP del Sindicato de Inquilinas para anotar actividades y comentar la huelga general del 11N. EFE/ Chema Moya

Desde las organizaciones convocantes, el secretario general de CGT, Miguel Fadrique afirmó: “ El problema de la vivienda en la clase trabajadora es algo que sucede desde hace décadas y lo primero que tenemos que entonar es un mea culpa de todas las organizaciones sindicales y sociales, porque creemos que esta huelga llega demasiado tarde ”.

La CEOE califican el paro de “electoral” y anuncia que lo impugnará

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado el carácter laboral de la huelga general del 11 de noviembre y ha asegurado que la patronal impugnará la convocatoria registrada por los sindicatos. “Consideramos que no es una huelga laboral y pido el derecho a trabajar y que no se incendien las calles”, ha declarado durante su intervención en la entrega de los Premios Autónomo del Año de ATA.

Garamendi también ha defendido que la movilización tiene un carácter “electoral” y ha cuestionado que se responsabilice a las empresas de la falta de vivienda en España. “¿Es que las empresas, los autónomos, tienen la culpa de que no haya viviendas en España?”, ha preguntado.

Además, el presidente de la patronal ha criticado el anuncio del Gobierno de subir el SMI en 2027 y ha acusado al Ministerio de Trabajo de invadir competencias de las organizaciones empresariales con cambios en el Consejo Económico y Social (CES).