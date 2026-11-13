La muralla romana de Lugo conserva sus torres y recorre más de dos kilómetros alrededor del casco histórico.

Hace más de 1700 años, los romanos levantaron una enorme fortificación para proteger Lucus Augusti, la ciudad que dio origen a la actual Lugo. El recinto defensivo se construyó a finales del siglo III y formaba parte de un sistema que también incluía un foso y un espacio interior junto a los muros.

La estructura sobrevivió al paso de los siglos y todavía conserva su perímetro completo. Hoy, su parte superior funciona como un paseo peatonal de más de dos kilómetros desde el que se puede observar el casco histórico de la ciudad.

La muralla romana que todavía rodea Lugo

La Muralla Romana de Lugo tiene un perímetro de unos 2120 metros y encierra una superficie de aproximadamente 34,4 hectáreas. Sus muros tienen un grosor medio de 4,2 metros y alcanzan entre 8 y 12 metros de altura en distintos puntos.

La fortificación tenía una función militar y fue diseñada para proteger la ciudad ante las amenazas que afrontaba el Imperio romano durante los últimos siglos de su dominio. Su trazado tiene forma rectangular, aunque algunos aspectos de su diseño todavía no están completamente explicados.

La estructura fue construida con lajas de pizarra y algo de granito, con un núcleo de piedras unidas con mortero de cal. El conjunto conserva buena parte de sus características originales y permite entender cómo funcionaba una fortificación romana de aquella época.

El adarve de la muralla romana de Lugo permite recorrer a pie la parte superior de la antigua fortificación. Lancastermerrin88 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

¿Cuántas torres y puertas conserva?

Actualmente se conservan 71 torres o cubos en la muralla, 60 de planta circular y 11 cuadrangulares. Las torres originales eran más numerosas: el recinto llegó a contar con 85 torres exteriores.

Entre las que permanecen destaca la torre de A Mosqueira, que conserva elementos de su estructura original. Las torres estaban conectadas con el paseo superior y formaban parte del sistema defensivo que protegía la ciudad.

El recinto tiene además diez puertas. Cinco corresponden a los accesos originales y otras cinco fueron abiertas a partir de 1853, cuando el crecimiento urbano hizo necesario ampliar las conexiones entre el interior y el exterior de la ciudad.

Se puede caminar por encima de la muralla

Una de las características más llamativas de Lugo es que la parte superior de la fortificación se conserva como un espacio transitable. El adarve, el camino situado sobre los muros, permite recorrer prácticamente todo el perímetro.

El paseo tiene más de dos kilómetros y funciona como un mirador elevado sobre la ciudad. Desde allí se pueden observar el casco histórico, las calles del centro y la Catedral de Santa María, situada junto a una de las puertas de la muralla.

La UNESCO destaca precisamente que el paseo superior continúa siendo utilizable y forma parte de la vida urbana de Lugo. Lo que fue construido como un elemento militar hace unos 1700 años se convirtió con el tiempo en un recorrido habitual para vecinos y visitantes.

Una muralla romana que sobrevivió casi completa

La fortificación llegó hasta la época moderna pese a las transformaciones que experimentó Lugo. La apertura de nuevas puertas respondió al crecimiento de la ciudad, pero no supuso la desaparición del perímetro romano.

En 1921, la muralla fue declarada Monumento Nacional. Décadas después, en 2000, la UNESCO la incorporó a la lista del Patrimonio Mundial y la consideró un ejemplo excepcional de las fortificaciones militares romanas tardías.

La organización internacional destaca que el circuito completo de la muralla se conserva intacto. Por eso, Lugo mantiene uno de los ejemplos más importantes de arquitectura defensiva romana y una estructura que continúa formando parte de la ciudad casi dos milenios después de su construcción.