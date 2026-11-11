Malasia recibió los primeros dos FA-50M de los 18 cazas que adquirirá a la surcoreana KAI.

Malasia comenzó a renovar su flota de combate ligero con la llegada de los dos primeros cazas FA-50M, de un total de 18 que adquirirá a la compañía surcoreana Korea Aerospace Industries (KAI).

Ambos aviones aterrizaron el domingo 1 de noviembre en la base aérea de Kuantan, tras despegar de Labuan, en presencia del jefe de la Real Fuerza Aérea de Malasia (RMAF), el general Tan Sri Muhamad Norazlan Aris.

Se trata de un modelo pensado para dos funciones, el entrenamiento avanzado de pilotos de caza y el combate ligero. Con él, Malasia busca reemplazar a sus veteranos Hawk108 y 208, que prevé retirar en 2028.

Los dos primeros cazas FA-50M llegaron a Kuantan

Los aviones partieron de Sacheon, en Corea del Sur, el 29 de octubre y realizaron escalas en Jeju, en la ciudad filipina de Laoag y en Labuan. El tramo final comenzó a las 13:45 en la base de Labuan y terminó a las 15:38 en Kuantan.

Una vez en territorio malasio, los aviones pasarán por la prueba de aceptación final de la RMAF. Según la fuerza aérea, la aceptación oficial se espera a fines de noviembre de 2026. Hasta ese momento, los cazas permanecen bajo el procedimiento de entrega y no integran el inventario operativo.

Los dos primeros FA-50M aterrizaron en la base aérea de Kuantan el 1 de noviembre. Korea Aerospace Industries (KAI)

Un contrato de 18 aviones por unos 920 millones de dólares

El acuerdo se firmó en mayo de 2023 y el fabricante lo valoró en unos 920 millones de dólares estadounidenses, según detalló Aviacion Online. Las autoridades malasias lo describieron entonces como un contrato cercano a los 4000 millones de ringgit, que incluye los fuselajes, el equipamiento, la formación de las tripulaciones y el apoyo logístico.

El calendario del Ministerio de Defensa prevé la entrega de seis aeronaves para abril de 2027 y del resto en 2028. El programa forma parte del plan CAP55, que fija las compras militares hasta 2055 apunta a una flota de 36 cazas ligeros, el doble del pedido actual.

Así es el FA-50M, el avión que incorporará la Fuerza Aérea

El FA-50M es la designación local del FA-50 Block 20 y pertenece a la familia T-50, desarrollada con tecnología del F-16. Frente a versiones anteriores, incorpora las siguientes mejoras:

Radar AESA PhantomStrike de RTX

Capacidad de reabastecimiento en vuelo

Posibilidad de instalar el pod de designación de objetivos Sniper

Mayor variedad de armas de precisión y de largo alcance

Su configuración es similar a la que Polonia eligió para el FA-50PL, lo que permite a KAI ofrecer la misma base tecnológica a distintos clientes.

El FA-50M incorpora radar AESA y capacidad de reabastecimiento en vuelo. Korea Aerospace Industries (KAI)

El Escuadrón N.º 15 operará la flota desde Kuantan

La unidad encargada será el Escuadrón N.º 15, que ya se trasladó a Kuantan y cuenta con más de 200 efectivos. Un grupo inicial de 57 especialistas, formado por seis pilotos, seis oficiales de ingeniería y 45 técnicos, completó su entrenamiento en Corea del Sur para facilitar la incorporación del nuevo avión.

La declaración de capacidad operativa dependerá de las entregas, del entrenamiento de las tripulaciones, de la integración de sistemas y armamento y de la evaluación de la propia fuerza aérea.