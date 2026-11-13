La cocotte de hierro fundido de Silvercrest se vende en la tienda online de Lidl.

Lidl, la cadena de supermercados que además vende electrodomésticos y menaje a través de su tienda online, ofrece una cazuela de hierro fundido muy recomendada por los usuarios a solo 21,99 euros. Se trata de la cocotte prémium de la marca Silvercrest, un recipiente pensado para quienes cocinan guisos, estofados y asados con frecuencia.

Su principal atractivo es una tapa con sistema de goteo que devuelve el vapor sobre los alimentos para mantenerlos jugosos. A eso se suma un cuerpo de hierro esmaltado que reparte el calor de forma pareja.

Con 24 centímetros de diámetro y compatibilidad con todo tipo de cocinas, es una opción para quienes buscan un utensilio versátil sin gastar demasiado.

Una cazuela de hierro fundido para cocinar guisos y carnes jugosas a 21,99 euros

La cocotte prémium de Silvercrest cuesta 21,99 euros y está pensada para preparar guisos, estofados, carnes, aves y verduras. Su función principal es cocinar a fuego lento, un método en el que el calor constante y la humedad hacen la diferencia.

Al estar fabricada en hierro fundido con esmalte, mantiene la temperatura durante más tiempo y reparte el calor de manera uniforme. Eso ayuda a dorar la carne y las verduras antes de continuar con la cocción, y a conseguir una costra crujiente por fuera y un interior jugoso.

Su tapa incorpora un sistema de goteo que devuelve el vapor sobre los alimentos. Lidl

Características de la cocotte de 24 centímetros

El producto que ofrece Lidl en su tienda en línea se destaca por:

Su material, hierro fundido esmaltado, con pomo de la tapa de acero inoxidable.

Un diámetro de 24 cm y grosor de base de unos 0,47 cm.

Una capacidad máxima de 2,9 litros y volumen útil de unos 2,3 litros.

Un peso total de 3,9 kg.

Ser compatible con gas, vitrocerámica, halógena, eléctrica e inducción.

Apta para horno hasta 260 °C.

Incluye la cazuela y la tapa, y cuenta con dos asas laterales para transportarla con seguridad. Sus dimensiones exteriores son de unos 33,1 x 21 x 9,9 centímetros, y el volumen es suficiente para asados pequeños y platos de estofado para varias personas.

Los beneficios del hierro fundido y del sistema de goteo

La gran ventaja de esta cocotte es el llamado Drop-System. En la parte interior de la tapa hay pequeños relieves que recogen el vapor generado durante la cocción. Cuando se condensa, vuelve a caer sobre los alimentos en forma de finas gotas, lo que ayuda a conservar la humedad y a intensificar el sabor.

Ese mecanismo resulta útil en preparaciones largas, como asados, aves y estofados, porque evita tener que añadir líquido constantemente para que no se sequen.

A eso se suman otras ventajas. Distribuye el calor de forma estable, sirve para dorar y para estofar, pasa de la placa al horno sin problemas y se puede usar en inducción sin adaptadores .

Además, el esmalte reduce la adherencia y facilita la limpieza, aunque Lidl indica que no es apta para el lavavajillas. Se recomienda lavarla a mano con agua tibia y detergente suave, dejarla enfriar antes y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Cómo comprar la cazuela de hierro fundido que vende Lidl Online a tan solo 21,99 euros. Captura de pantalla Lidl

Los pasos para comprar la cazuela en Lidl Online

Comprarla en la tienda online de Lidl es un proceso sencillo que se completa en pocos pasos:

Acceder a la tienda online de Lidl. Seleccionar el artículo y hacer clic en “Añadir al carrito”. Revisar el pedido desde la cesta, ubicada arriba a la derecha, y elegir “Pagar”. Si se dispone de un cupón de gastos de envío gratis, introducir el código en el último paso, antes de hacer clic en “Pagar mi pedido”.

Ante cualquier duda sobre el uso o el cuidado del producto, el servicio de atención al cliente de Lidl Online ofrece asesoramiento.