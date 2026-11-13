Qué deben hacer los conductores si se pasan una salida en la autopista

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte sobre los riesgos de dar marcha atrás en autopistas y autovías, una maniobra prohibida por la normativa española que puede suponer multas de hasta 500 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, según las circunstancias en las que se produzca.

Esta práctica, que algunos conductores realizan cuando se pasan una salida o intentan corregir un error de recorrido, representa un peligro para la seguridad vial debido a la velocidad de circulación y a la posibilidad de provocar colisiones con otros vehículos.

La DGT ha puesto el foco en este comportamiento a través de sus publicaciones sobre seguridad vial, en las que recuerda la importancia de respetar las normas de circulación y utilizar las salidas habilitadas para modificar el itinerario.

¿Cuánto cuesta la multa por dar marcha atrás en una autopista o autovía?

El artículo 32 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece expresamente la prohibición de realizar maniobras de marcha atrás en autopistas y autovías. Esta disposición se complementa con el artículo 80 del Reglamento General de Circulación, que regula las condiciones para efectuar esta maniobra en otras vías.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte sobre los riesgos de dar marcha atrás en autopistas y autovías Shutterstock

La sanción depende de las circunstancias de la infracción. Cuando la maniobra constituye un supuesto de circulación en sentido contrario al establecido, se considera una infracción muy grave, sancionada con 500 euros de multa y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

En una publicación de junio de 2026, titulada “Un peligro marcha atrás”, la DGT mostró el caso de un vehículo que comenzó a retroceder en una vía de dos carriles por sentido para alcanzar una salida. El organismo calificó la conducta como una maniobra de riesgo extremo y confirmó la sanción de 500 euros y seis puntos.

Qué deben hacer los conductores si se pasan una salida en la autopista

Cuando un conductor supera accidentalmente la salida que debía tomar, la actuación adecuada consiste en continuar la marcha hasta la siguiente salida habilitada, desde donde podrá modificar su recorrido y regresar a la ruta prevista.

Esta medida permite mantener el flujo de circulación y evitar maniobras inesperadas para el resto de los vehículos. En autopistas y autovías, las velocidades elevadas y la distancia necesaria para frenar incrementan el riesgo de accidentes ante la presencia de un automóvil que retrocede.

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece expresamente la prohibición de realizar maniobras de marcha atrás en autopistas y autovías. Shutterstock

Además, la normativa contempla situaciones específicas en las que la marcha atrás está permitida en otras vías, como determinadas maniobras de estacionamiento, parada o incorporación. En estos casos, el artículo 80 del Reglamento General de Circulación establece un recorrido máximo de 15 metros cuando se trata de una maniobra complementaria y exige respetar las condiciones de seguridad.

La DGT recuerda así la importancia de anticipar las salidas, prestar atención a la señalización y mantener una conducción previsible para reducir los riesgos en carretera.