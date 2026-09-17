Llega el nuevo Volkswagen ID.3: el coche eléctrico se consigue en el país por 25.000 euros.

El nuevo Volkswagen ID.3 Neo llega al mercado español como una evolución del compacto 100% eléctrico de la marca alemana, con un diseño renovado, nuevas soluciones tecnológicas y un sistema de propulsión orientado a mejorar la eficiencia. La gama anuncia hasta 628 kilómetros de autonomía combinada y una potencia de hasta 170 kW (231 CV).

El modelo puede conseguirse desde 25.000 euros sujeto a financiación, con una alternativa de Compra Flexible que contempla 35 cuotas de 180 euros al mes y una cuota final de 18.098 euros. Además, incorpora etiqueta ambiental Cero de la DGT, carga rápida y funciones de asistencia a la conducción.

Motor APP 350: hasta 231 CV y 628 kilómetros de autonomía

El nuevo Volkswagen ID.3 Neo equipa el motor eléctrico APP 350, una evolución respecto al anterior APP 310. Según Volkswagen, esta actualización permite sumar 40 kilómetros de autonomía, reducir el consumo energético y mejorar la aceleración.

La versión alcanza una potencia de hasta 170 kW (231 CV) y ofrece una autonomía combinada de hasta 628 kilómetros, mientras que en ciudad puede llegar hasta los 828 kilómetros. El consumo eléctrico combinado se sitúa entre 13,9 y 15,8 kWh, según la configuración.

En cuanto a la recarga, puede recuperar hasta 201 kilómetros de autonomía en 10 minutos y pasar del 10% al 80% en aproximadamente 26-29 minutos en una estación de carga rápida. Dependiendo de la versión, la potencia máxima de carga puede alcanzar los 105 kW o 183 kW.

Llega el nuevo Volkswagen ID.3: el coche eléctrico se consigue en el país por 25.000 euros. Fuente: Volkswagen AG ingo barenschee

Diseño exterior e interior: así es el nuevo Volkswagen ID.3 Neo

El ID.3 Neo presenta una imagen exterior renovada y un habitáculo pensado para combinar tecnología y comodidad. Entre sus principales características de diseño destacan:

Faros LED integrados y firma lumínica distintiva, según equipamiento.

Frontal, laterales y parte trasera con proporciones renovadas.

Color Azul Grisáceo metalizado disponible para la carrocería.

Volante ergonómico con botones físicos .

Pantalla IQ.Cockpit de 10,2 pulgadas .

Climatizador con controles físicos.

Acabados texturados y superficies acolchadas.

Elevalunas eléctricos.

Espacios de almacenamiento interiores.

Diseño interior orientado al confort y la ergonomía.

Llega el nuevo Volkswagen ID.3: el coche eléctrico se consigue en el país por 25.000 euros. Fuente: Volkswagen AG Hardy Mutschler

Tecnología y asistentes: ChatGPT, control por voz y aparcamiento automático

El nuevo ID.3 Neo incorpora un conjunto de sistemas digitales, conectividad y asistentes destinados a facilitar la conducción y el uso cotidiano. Entre ellos se encuentran:

Pantalla táctil de 12,9 pulgadas como centro de control.

Sistema Innovision para navegación, entretenimiento, aplicaciones y servicios digitales.

App-Connect y servicios VW Connect Plus.

Conexión Bluetooth y recepción DAB+ .

Puertos USB-C con capacidad de carga de hasta 45 W .

ChatGPT integrado en determinadas funciones de la experiencia digital.

Control por voz IDA , capaz de gestionar funciones como emisoras, contactos y temperatura.

Connected Travel Assist para asistencia durante la conducción.

Control de Crucero Adaptativo (ACC) .

Lane Assist y Side Assist .

Front Assist con frenado de emergencia ante peatones, ciclistas y vehículos.

Eco Assistance para optimizar el consumo y la autonomía.

Sistema de calefacción inteligente para reducir el impacto del frío sobre la autonomía.

V2X para recibir alertas compartidas de peligros.

Park Assist Plus para realizar maniobras de aparcamiento automáticamente.

Park Assist Pro para iniciar maniobras desde el móvil.

Memoria para hasta cinco maniobras personalizadas .

Area View con visión de 360 grados.

Reverse Assist , que registra los últimos 50 metros recorridos para facilitar las maniobras marcha atrás.

Carga bidireccional para utilizar el vehículo como fuente de energía para el hogar o determinados dispositivos.

La combinación de autonomía, carga rápida, conectividad y sistemas de asistencia sitúa al ID.3 Neo como una nueva generación del compacto eléctrico de Volkswagen, con una propuesta centrada tanto en el uso urbano como en los desplazamientos de mayor distancia.