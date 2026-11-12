Por orden de la Ley de Bienestar Animal, quienes dejen a su perro solo en casa durante más de 24 horas consecutivas podrán ser sancionados

Tener un perro en España implica una serie de responsabilidades legales que van más allá de proporcionarle alimentación, agua y un espacio adecuado para vivir. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece obligaciones específicas para garantizar su cuidado y evitar situaciones que comprometan su bienestar.

Entre las disposiciones más importantes figura el tiempo durante el cual una mascota puede permanecer sola en una vivienda. Según el artículo 27 de la normativa, los perros pueden permanecer un máximo de 24 horas consecutivas sin supervisión, mientras que para otros animales de compañía el límite general se establece en tres días.

Esta regulación, vigente desde el 29 de septiembre de 2023, afecta a las personas responsables de animales incluidos en el ámbito de aplicación de la ley. Además, contempla un régimen sancionador que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, según las circunstancias y las consecuencias para el animal.

¿Cuánto tiempo puede quedarse un perro solo en casa según la Ley de Bienestar Animal?

El artículo 27, apartado i), de la Ley 7/2023 establece expresamente la prohibición de: “Dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas”.

De esta manera, el límite legal para los perros es de 24 horas consecutivas, independientemente de que permanezcan dentro de una vivienda y dispongan de comida, agua o un espacio acondicionado. La disposición se centra en garantizar que los animales reciban la atención y vigilancia necesarias.

Tener un perro en España implica una serie de responsabilidades legales que van más allá de proporcionarle alimentación, agua y un espacio adecuado para vivir. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Junta de Andalucía aclara, en su apartado oficial de preguntas frecuentes sobre animales de compañía, que los propietarios pueden ausentarse durante períodos superiores siempre que garanticen el cuidado del perro mediante un familiar, un profesional contratado u otras alternativas adecuadas.

Por tanto, las personas que deban viajar, pasar varios días fuera de casa o ausentarse por motivos laborales pueden organizar la supervisión del animal a través de terceros. Esta posibilidad permite cumplir con la normativa y garantizar la atención de sus necesidades durante la ausencia del propietario.

¿De cuánto es la multa por dejar a un perro solo más de 24 horas?

El incumplimiento del límite establecido por la Ley de Bienestar Animal puede constituir una infracción administrativa. Los artículos 73, 74 y 75 distinguen las conductas sancionables según su gravedad, mientras que el artículo 76 determina las cuantías económicas correspondientes.

Las sanciones previstas son las siguientes:

Tipo de infracción Sanción económica Leve Apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros Grave Multa de 10.001 a 50.000 euros Muy grave Multa de 50.001 a 200.000 euros

En el caso de un perro que permanezca más de 24 horas consecutivas sin supervisión, la conducta puede calificarse como infracción leve cuando el incumplimiento carezca de daños físicos o alteraciones del comportamiento del animal. Si las circunstancias implican sufrimiento o daños, la calificación puede ser más grave.

La autoridad competente deberá valorar los hechos y las circunstancias particulares antes de determinar la sanción correspondiente. Entre los criterios que recoge la normativa figuran el perjuicio causado al animal, el grado de culpabilidad, la negligencia y la continuidad de la conducta.

Tener un perro en España implica una serie de responsabilidades legales que van más allá de proporcionarle alimentación, agua y un espacio adecuado para viv Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta forma, la legislación española establece responsabilidades concretas para quienes conviven con perros y refuerza la obligación de garantizar su supervisión y bienestar durante las ausencias del hogar.