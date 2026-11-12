Después de la jornada de huelga general del 11 de noviembre, muchos trabajadores se preguntan qué consecuencias tiene haberse sumado, tanto en la nómina como en la Seguridad Social.

El artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que durante la huelga el contrato de trabajo queda suspendido y el trabajador no tiene derecho al salario. La misma norma aclara que el empleado permanece en situación de alta especial en la Seguridad Social, sin que se cotice por ese tiempo.

La convocatoria, de 24 horas, surgió por la crisis de acceso a la vivienda y contó con el respaldo de las grandes centrales sindicales, entre ellas CCOO y UGT. Fue la primera huelga general de esta magnitud en España desde 2012, motivo por el cual generó dudas sobre sus efectos prácticos.

El día de huelga no se cobra y el descuento puede superar una jornada

De acuerdo con la ley, el trabajador que se suma a la huelga no cobra por ese día, ya que su contrato queda suspendido mientras dura el paro. Eso sí, la norma lo protege, porque participar en la huelga no extingue la relación laboral ni puede dar lugar a una sanción, salvo que el empleado cometa una falta laboral durante el paro.

Durante la huelga, el contrato de trabajo queda suspendido y no se cobra el salario. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

El descuento incluye todos los conceptos salariales, como el salario base, los complementos y la parte proporcional de las pagas extra, según explicó el CCOO. El sindicato agrega que se deduce además la parte del descanso semanal correspondiente a ese día, por lo que el golpe al bolsillo puede ser mayor al sueldo de una jornada común. En cambio, aclara que la huelga no afecta a las vacaciones anuales ni a los incentivos que correspondan.

La cotización queda suspendida mientras dura el paro

Otra consecuencia es que el trabajador en huelga sigue de alta en la Seguridad Social, pero se suspende la obligación de cotizar, tanto para la empresa como para él mismo.

El periodista económico José María Camarero explicó en la COPE que esa situación no implica una baja, aunque tampoco hay cotización. El Centro de Estudios Financieros (CEF) resume en que no se generan bases de cotización durante la huelga, por lo que esos días no se consideran período cotizado.

El efecto sobre la jubilación suele ser limitado

Esa falta de cotización puede parecer un golpe importante a la futura pensión. Camarero advirtió que la jubilación se calcula por días cotizados y que, en consecuencia, la jornada de huelga no se cuenta de cara al retiro.

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS), por su parte, matizó en un artículo que en la mayoría de los casos el impacto es mínimo o inexistente. Según explica, si el sueldo mensual descontado sigue por encima de la base máxima de cotización, no hay efecto sobre la pensión, y una huelga breve tampoco altera de forma significativa el tiempo necesario para acceder al cien por ciento de la jubilación.

Los trabajadores en huelga permanecen en alta especial en la Seguridad Social, sin cotizar. (Imagen ilustrativa) Magnific

La excepción está en la jubilación demorada. El SMS recuerda casos en los que la Seguridad Social se negó a aplicar el aumento de la pensión a trabajadores que habían hecho un solo día de huelga durante ese período, alegando que no habían cotizado un año completo. Hubo sentencias que cuestionaron esa interpretación, pero conseguir el incremento puede obligar a recurrir a la vía judicial.

Otras consecuencias para quienes se sumaron a la huelga

El artículo 6.3 del Real Decreto también señala que el trabajador en huelga no tiene derecho a la prestación por desempleo ni a la económica por incapacidad laboral transitoria.

Camarero recomienda, además, que quienes no pudieron llegar a su puesto por piquetes o problemas de transporte lo documenten todo, de modo que la empresa compruebe que no pudieron acceder al lugar de trabajo.