La decisión empresarial podría poner fin a más de ocho décadas de actividad industrial. Imagen ilustrativa.

El cierre de una histórica fábrica de maquinaria industrial en España podría dejar a 43 trabajadores sin empleo. Se trata de la planta de Enerpac Spain, ubicada en Mallabia (Bizkaia) y anteriormente conocida como Larzep, cuya dirección comunicó su intención de cesar la actividad y extinguir los contratos de toda la plantilla, informó el sindicato LAB.

La compañía estadounidense prevé trasladar la producción a otras instalaciones del grupo y puso en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, según compartió el medio vasco NAIZ. Durante las primeras reuniones, la dirección mantuvo su postura, mientras que los representantes de los trabajadores reclamaron alternativas para conservar los puestos de trabajo y evitar el cierre.

Enerpac plantea cerrar la fábrica de Mallabia y despedir a sus 43 trabajadores

La dirección comunicó su intención de cerrar la planta de Mallabia y aplicar un ERE que afecta a las 43 personas que forman parte de su plantilla, según la denuncia difundida por LAB el 3 de noviembre.

El expediente contempla la extinción de los contratos y no una suspensión temporal de la actividad. El período de consultas comenzó el 5 de noviembre, en el marco de las negociaciones entre la empresa y la representación de los trabajadores.

La multinacional justificó la medida por razones organizativas y productivas, de acuerdo con la información trasladada por el comité de empresa. LAB, por su parte, cuestionó la decisión y sostuvo que responde a una reorganización de la producción y al traslado de la actividad fuera de Mallabia.

Enerpac es una multinacional especializada en herramientas y sistemas hidráulicos de alta presión para uso industrial. Wikimedia Commons/ Corey Coyle

Qué fabrica la histórica planta de Larzep que Enerpac quiere cerrar

La fábrica de Mallabia se dedica a la producción de maquinaria y herramientas hidráulicas de alta presión, utilizadas para levantar, desplazar y posicionar cargas pesadas en diferentes sectores industriales.

Entre sus productos se encuentran cilindros, gatos y bombas hidráulicas, además de otras herramientas destinadas a trabajos de fuerza controlada. Enerpac define su actividad como el suministro de herramientas, servicios y soluciones industriales, con especialización en hidráulica de alta presión y sistemas de elevación y posicionamiento.

La antigua Larzep fue fundada en 1940 y pasó a formar parte de Enerpac en 2024, según la información publicada por el medio vasco Berria. La compañía cuenta con presencia internacional y mantiene Mallabia entre sus ubicaciones en Europa.

La dirección mantiene su intención de cerrar la fábrica, mientras continúan las negociaciones por el ERE. Imagen ilustrativa. Magnific

La empresa mantiene el ERE, pero podría estudiar la venta de la fábrica

Durante la primera reunión, celebrada el 5 de noviembre, Enerpac rechazó retirar el expediente y mantuvo su intención de avanzar con el cierre. Según LAB, la producción se trasladaría a otras instalaciones del grupo en Países Bajos y Madrid.

Sin embargo, la dirección habría manifestado su disposición a estudiar una propuesta seria de un tercero interesado en adquirir la planta. La empresa no se comprometió a buscar activamente un comprador, por lo que el sindicato reclamó más tiempo para explorar esa posibilidad y encontrar una alternativa que permita conservar la actividad industrial.