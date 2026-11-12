Bobinas de acero almacenadas en una instalación industrial, una imagen ilustrativa para acompañar la situación de la planta de Coated Solutions en Villadangos del Páramo.

La fábrica de Coated Solutions en Villadangos del Páramo, León, inicia este jueves 12 de noviembre una suspensión temporal de su actividad que afecta a sus 215 trabajadores. La medida forma parte de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se extenderá, en principio, hasta el 7 de enero de 2027, según el medio La Nueva Crónica.

La empresa, dedicada a transformar acero mediante procesos como el decapado, la laminación en frío y el galvanizado, pertenece al grupo Network Steel Resources, que atraviesa una situación financiera complicada. La compañía busca nuevas fuentes de financiación y ya pactó con la representación de los trabajadores las condiciones del expediente.

Una fábrica de acero que detendrá su actividad

El ERTE contempla la suspensión temporal de la actividad de la planta entre el 12 de noviembre y el 7 de enero. La medida fue planteada inicialmente para toda la plantilla y sus condiciones se acordaron después de varias reuniones entre la dirección y los representantes de los trabajadores.

El expediente no responde solo a una caída puntual de la producción. La empresa afronta problemas de liquidez dentro de un proceso más amplio de reestructuración del grupo al que pertenece. Network Steel Resources también ha planteado medidas similares en sus centros de Aranda de Duero y Santander, además de su planta de Aveiro, en Portugal.

Los trabajadores y la dirección alcanzaron un acuerdo sobre las condiciones del ERTE, que se dio a conocer el 9 de noviembre. El pacto incluye un complemento salarial para reducir el impacto de la suspensión o reducción de jornada, además del mantenimiento de las vacaciones y las pagas extraordinarias durante el periodo de aplicación.

¿Por qué la fábrica tiene problemas?

La situación de Coated Solutions está ligada a la evolución del mercado internacional del acero. La empresa compra acero en distintos mercados y después lo transforma en sus instalaciones para venderlo a otros sectores industriales.

El grupo enfrenta una combinación de debilidad de la demanda, sobreproducción mundial y presión sobre los costes, especialmente por la competencia de productos procedentes de mercados asiáticos. A estos factores se suman las tensiones comerciales y el encarecimiento de la energía, que han complicado las cuentas de empresas siderúrgicas y transformadoras.

No es la primera vez que la planta recurre a esta medida: ya había aplicado un ERTE en 2024, por causas productivas, organizativas y técnicas ante la crisis del sector, y recuperó la actividad a comienzos de 2025. La situación actual es más compleja porque el problema es la falta de liquidez del grupo y afecta a varias de sus plantas.

Network Steel Resources se encuentra además en situación preconcursal y afronta una deuda cercana a los 500 millones de euros. El grupo negocia la reestructuración de hasta 140 millones de euros para reforzar su liquidez y mantener la actividad de sus plantas.

La empresa busca también la entrada de capital privado o público. Según la información publicada en León, la Junta de Castilla y León está participando en las gestiones destinadas a facilitar una solución financiera.

Bobinas de acero galvanizado, utilizadas como imagen ilustrativa del sector en el que opera Coated Solutions. Pixabay, dbmsteel

La fábrica que sustituyó a Vestas en León

La planta de Villadangos tiene además una historia reciente ligada a otro gran proyecto industrial. Coated Solutions llegó al polígono después del cierre de la fábrica de Vestas en 2018 y fue presentada como una de las alternativas para recuperar la actividad industrial perdida.

La compañía invirtió alrededor de 165 millones de euros en sus instalaciones, que cuentan con varias líneas destinadas al tratamiento del acero. El proyecto recibió además respaldo público, con ayudas de la Junta de Castilla y León, entre otras, y la construcción de un ramal ferroviario específico para conectar la fábrica con la red de mercancías.

En su llegada a Villadangos, el proyecto contemplaba crear unos 350 empleos directos y 1000 indirectos. La planta se convirtió así en una de las principales instalaciones industriales del polígono.

¿Qué pasará con los 215 trabajadores?

El acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos busca reducir el impacto económico del ERTE durante las casi ocho semanas de suspensión. El complemento salarial, junto con el mantenimiento de vacaciones y pagas extraordinarias, mejora las condiciones inicialmente planteadas para la plantilla.

La preocupación, sin embargo, no termina con el expediente. UGT FICA León mantiene su inquietud por la situación preconcursal de Network Steel y por el futuro de la empresa una vez finalice la suspensión temporal.

El objetivo del grupo es conseguir financiación suficiente para recuperar la liquidez y mantener operativas sus distintas plantas. La evolución del mercado del acero y el resultado de las negociaciones financieras serán determinantes para definir qué ocurrirá después del 7 de enero.