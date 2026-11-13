Un trabajador manipula vidrio fundido durante un proceso de fabricación, en una imagen ilustrativa sobre la actividad de Saint-Gobain en Avilés.

Saint-Gobain prepara una parada temporal de parte de su fábrica de Avilés, Asturias, vinculada a la sustitución del actual horno de vidrio plano por una nueva instalación. La medida afectará a 69 trabajadores de la línea Float y se extenderá desde el 24 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027.

La planta cuenta con unos 350 empleados, pero la regulación temporal no afecta a toda la plantilla. El acuerdo aprobado por los trabajadores se concentra en la línea Float, que tendrá que detener parte de su actividad mientras se construye el nuevo horno Furhya. Se suma a otras paradas industriales recientes, como la de una fábrica de acero que afectó a 215 trabajadores.

Saint-Gobain detendrá una línea para construir un nuevo horno

El cambio está relacionado con la construcción del horno Furhya, destinado a la fabricación de vidrio plano. Según Europa Press, la parada del actual horno está prevista a partir del 16 de noviembre y las obras se prolongarán previsiblemente hasta el verano de 2027.

El ERTE afecta únicamente a los empleados de la línea Float y deja fuera al resto de la plantilla de la fábrica.

El proyecto tiene además una dimensión industrial de largo plazo. De acuerdo con La Voz de Asturias, el nuevo horno alcanzará un 75% de electrificación en el proceso de fusión y reducirá las emisiones de dióxido de carbono en torno a un 50%, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad industrial durante los próximos 25 o 30 años.

El centro de investigación y desarrollo de Saint-Gobain en Avilés, Asturias, en una imagen de archivo. Vanbasten 23 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

¿Qué pasará con los 69 trabajadores?

Los trabajadores afectados votaron el acuerdo alcanzado entre la dirección y los sindicatos UGT y CCOO. Según RTPA, participaron 43 de los 69 afectados: 32 votaron a favor, 10 en contra y hubo un voto en blanco.

La medida contempla la suspensión temporal de los contratos o la reducción de jornada de entre el 10% y el 70%, según la situación de cada trabajador.

Durante este periodo, Saint-Gobain complementará la prestación por desempleo hasta alcanzar el 80% de la media de la base reguladora de los últimos 180 días. Las pagas extraordinarias de 2026 se abonarán completas, mientras que las de 2027 se calcularán de forma proporcional al tiempo trabajado.

El acuerdo también incluye medidas específicas de protección para los trabajadores mayores de 55 años, además de garantías en materia de formación y desarrollo profesional.

¿Por qué estará parada la fábrica hasta 2027?

La parada se debe a las obras necesarias para el nuevo horno y no al cierre de la planta, a diferencia del caso de una fábrica de motores que cerró después de casi 30 años. Saint-Gobain prevé mantener la actividad industrial en Avilés.

Uno de los puntos del acuerdo establece una garantía de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores a la finalización del ERTE para los trabajadores afectados.

La fábrica, situada en la zona de La Maruca, tiene unos 350 empleados y es uno de los centros industriales de Saint-Gobain en Asturias.