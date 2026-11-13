La cristalización de la miel corresponde a un proceso natural que suele presentarse en alimentos cargados de azúcares.

Muchas veces, la miel puede quedar cristalizada y quedar casi sólida, especialmente al almacenarla en la nevera. Si bien en un primer momento puede parecer que está en mal estado, en realidad corresponde a un proceso natural físico que suele presentarse habitualmente en alimentos cargados de azúcares.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala en un artículo cómo elegir la mejor miel. Además, explica que para devolver el jarabe a su estado líquido es necesario calentar el ingrediente en baño maría.

Sin embargo, afirma que debe evitarse el calentamiento excesivo para no afectar la calidad del producto. De la misma forma, explica que conviene guardar la miel en un sitio fresco y alejarla de la luz.

La miel es una solución supersaturada compuesta de azúcares -como glucosa y fructosa- y agua. Magnific

Por qué la miel cristalizada no significa que esté en mal estado

Según el sitio especializado La Tienda del Apicultor, la miel es una solución supersaturada compuesta de azúcares -como glucosa y fructosa- y agua, en aproximadamente un 17% o 18%.

En este sentido, la glucosa tiende a separarse del agua y formar cristales sólidos de alfa-D-glucosa monohidratada, tanto por el paso del tiempo como a raíz de las temperaturas frescas,

De esta forma, la cristalización funciona como un proceso físico natural que no implica que la miel esté en mal estado, además de que no altera los nutrientes, sabor ni seguridad alimentaria de la miel.

Cómo devolver la miel a su estado líquido si se ha cristalizado

Para devolver la miel a su estado líquido, se recomienda calentarla suavemente al baño maría. Para ello, debe introducirse el tarro de vidrio en un recipiente con agua templada. Según explica el sitio de comercio electrónico Planeta Huerto, debe colocarse a una temperatura aproximada de entre 35 y 40°C. Esto evita un calentamiento excesivo que pueda alterar las propiedades de la miel.

Posteriormente, deben seguirse una serie de recomendaciones sencillas para recuperar la textura líquida de la miel, según recomendaciones de la Universidad de Purdue y la Universidad Estatal de Pensilvania:

Evitar el calentamiento directo: retirar la olla del fuego antes de introducir el tarro de miel en el agua templada. Así, el calor actuará de forma gradual y se reducirá el riesgo de sobrecalentar el producto.

Evitar el exceso de calor: calentar la miel suavemente al baño maría o en el microondas, sin excederse para no afectar su aroma, sabor y calidad.

Remover con paciencia: dejar que el calor actúe y revolver suavamente hasta que los cristales comiencen a disolverse.

La OCU señala que debe evitarse el calentamiento excesivo para no afectar la calidad del producto. Magnific

Cómo verificar el origen de la miel

A la hora de elegir qué miel consumir, la OCU señala que las mieles con los sellos Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) son las más seguras.

Estas certificaciones permiten identificar mieles vinculadas con una zona geográfica determinada y sometidas a requisitos específicos de producción y control. En España existen distintas mieles reconocidas mediante estas figuras de calidad, como la DOP Miel de La Alcarria, la DOP Miel de Tenerife, la IGP Miel de Galicia y la IGP Miel de Asturias .

De todas formas, los consumidores pueden consultar las denominaciones registradas y sus características en el portal oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.