La huelga general convocada por CCOO y UGT para el próximo miércoles 11 de noviembre afectará a las actividades laborales y funcionariales las 24 horas del día.

La huelga general convocada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) para el próximo miércoles 11 de noviembre afectará a todas las actividades laborales y funcionariales durante todo el día, en el que se prevén consecuencias en distintos sectores de la economía.

En este contexto, el Ministerio del Interior ha establecido servicios mínimos en Correos para garantizar las actividades vinculadas con el voto postal frente a las elecciones generales del 29 de noviembre. Una de las medidas adoptadas consiste en garantizar hasta el 50% de la plantilla de distribución en sus puestos de trabajo.

En cuanto al impacto económico de la huelga general, el Club de Exportadores ha advertido que podría generar pérdidas de hasta 1600 millones de euros en el sector exterior, según información de EFE.

Por su parte, los sindicatos defienden la convocatoria como una forma de hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, el encarecimiento de los productos básicos y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

el 50% de la plantilla de Correos deberá acudir a sus puestos para entregar a los electores la documentación correspondiente. EFE

Cómo afectará la huelga general al voto por correo

Según se publicó este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 50% de la plantilla de Correos de las unidades de servicios especiales, deberá acudir a sus puestos para entregar a los electores la documentación correspondiente.

A ello se añadirá una persona responsable, con el objetivo de garantizar la apertura y el cierre de cada unidad y el control de los envíos.

Sin embargo, en los servicios rurales de Correos que cuenten con atención al público para realizar las actividades vinculadas con el proceso electoral, deberá trabajar el 100% de la plantilla. En los centros de tratamiento y curso, los servicios mínimos afectarán al 25% de los trabajadores.

Las exportaciones podrían registrar pérdidas de hasta 1600 millones de euros por la huelga general

Más allá de los servicios postales, el Club de Exportadores calcula que un seguimiento generalizado del paro podría tener un impacto de 1600 millones de euros en el sector exterior.

Según explicó la organización en un comunicado recogido por EFE, esta estimación corresponde al valor de los bienes y servicios destinados a la exportación que dejarían de producirse durante la jornada de huelga.

En este sentido, el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, advirtió de que el paro “perjudica gravemente la imagen de España como destino inversor”.

Asimismo, consideró que una jornada de huelga general transmite “una imagen de conflictividad e incertidumbre que pesa en las decisiones de inversión mucho más allá de un día” a los mercados internacionales.

Bonet también señaló que la convocatoria llega en un momento “delicado”, teniendo en cuenta que la inversión extranjera directa en España cayó un 21,8% en 2025 , hasta alcanzar los 30.764 millones de euros. El dato representa el nivel más bajo desde 2021, según el Registro de Inversiones Exteriores.

En la misma línea, cuestionó los motivos de la convocatoria al considerar que las empresas “no tienen capacidad de decisión” sobre determinadas reivindicaciones sindicales. Entre ellas, el acceso a la vivienda, que depende de las políticas de las administraciones públicas.

Qué reclaman CCOO y UGT con la huelga general del 11 de noviembre

Frente a las advertencias del sector exportador, los sindicatos CCOO y UGT defienden la huelga general como una medida para reclamar mejoras en el acceso a la vivienda, los salarios y los servicios públicos.

El secretario de Acción Sindical confederal de CCOO, Javier Pacheco, pidió este viernes al Gobierno que “frene la sangría especulativa” de los precios del alquiler y la “participación totalmente abusiva” de los fondos buitre.

los sindicatos CCOO y UGT defienden la huelga general para reclamar mejoras en el acceso a la vivienda, los salarios y los servicios públicos. Fuente: EFE Paco Paredes

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que “hay más razones que nunca” para convocar una huelga general, anticipó “un paro muy importante” y reclamó que las administraciones asuman sus responsabilidades.

Álvarez también vinculó la convocatoria con el accidente ferroviario de Urda, Toledo, al recordar que UGT lleva años reclamando mayores inversiones en personal, medios técnicos y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.