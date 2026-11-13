Vista de Kvitsøy, la isla noruega que quedará conectada por carretera con el túnel Rogfast.

Para llegar en coche a la isla noruega de Kvitsøy, los conductores podrán tomar una salida de autopista a unos 260 metros de profundidad. Allí, bajo la roca, Noruega construye dos rotondas que enlazarán la isla con Rogfast, el túnel vial submarino que aspira a ser el más largo y profundo del mundo.

La carretera cruzará por debajo del fiordo de Bokna, en la costa occidental del país, y llegará a 392 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo. El trazado principal medirá 26,7 kilómetros y sustituirá uno de los cruces en ferry de la ruta costera E39.

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Cómo será Rogfast, el túnel submarino con dos rotondas bajo una isla

La carretera tendrá dos túneles paralelos, con dos carriles en cada uno. Bajo Kvitsøy, las rotondas y sus rampas permitirán salir de la vía principal y tomar el ramal que subirá hasta la isla. La conexión dará acceso por carretera a los cerca de 550 habitantes del municipio más pequeño de Noruega.

Los dos túneles estarán unidos por pasos transversales que servirán como vías de evacuación peatonal en caso de emergencia. El proyecto también prevé cámaras, radares y alertas en tiempo real para detectar averías o atascos dentro de la carretera.

La ventilación combinará la circulación de aire a lo largo del trazado con pozos verticales en Kvitsøy. En febrero de 2026, la Administración de Carreteras de Noruega anunció que había completado la excavación del primero de esos pozos, de 211 metros, hasta la sala de ventilación.

Cinco centímetros de margen de error para unir los tramos

La excavación avanza desde tres puntos: Randaberg, al sur, Bokn, al norte, y Kvitsøy, desde donde se trabaja en ambas direcciones. Según CNN, el objetivo es que los tramos excavados encajen con un margen de error de apenas cinco centímetros.

Para comprobar el trazado, los equipos utilizan escáneres láser capaces de registrar dos millones de puntos por segundo. Con esas mediciones crean una réplica digital de la roca excavada y la comparan con los planos para detectar desviaciones.

La precisión del trazado es solo una parte del trabajo. Anne Brit Moen, responsable del proyecto en Skanska, explicó a CNN que los equipos encontraron filtraciones importantes de agua salada a unos 300 metros bajo el nivel del mar. Para seguir excavando hasta la cota prevista, la constructora trabaja en mejorar los métodos de inyección y sellado de la roca.

Cuándo abrirá el túnel Rogfast y cuánto tiempo ahorrará

Osla, la bella capital de Noruega, durante el atardecer. Shutterstock

La apertura de Rogfast está prevista para 2033. Las obras comenzaron en enero de 2018, se suspendieron a finales de 2019 por la previsión de sobrecostes y se retomaron a finales de 2021 tras una reestructuración del proyecto.

La Administración de Carreteras de Noruega estima que el túnel recortará unos 40 minutos del viaje entre Stavanger y Bergen. Es el primer proyecto de un plan más amplio para sustituir los cruces en ferry de la E39, una ruta de unos 1.100 kilómetros que conecta Kristiansand y Trondheim.

La excavación también despertó interés en España. En octubre de 2025, una delegación española y marroquí visitó las obras de Rogfast para conocer la experiencia noruega en el marco de los estudios sobre un posible túnel ferroviario bajo el estrecho de Gibraltar.