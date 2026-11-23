La obra demandará unos tres meses y su costo será similar al de una casa convencional, según estimó el constructor Martin Freney. Imagen ilustrativa.

Dee-Ann Kelly perdió su casa en 2024 en el incendio forestal que golpeó Pomonal, en la región de Grampians, en el estado australiano de Victoria. Ahora la reconstruye con más de 350 neumáticos rellenos de tierra, además de botellas y latas recicladas, en una vivienda conocida como Earthship, según ABC News Australia.

El incendio, provocado por un rayo seco, destruyó 45 viviendas. Kelly escapó con pocas pertenencias y sus mascotas, y hoy cuenta con la ayuda de 35 personas que llegaron de distintos lugares y trabajan bajo la dirección de un constructor registrado.

Cómo es la casa que reconstruye Kelly

Los neumáticos se rellenan con tierra y forman los muros, junto con las botellas y las latas. La arcilla del revestimiento sale del propio terreno, la arena proviene en su mayor parte de la zona y para el revoque interior se usa paja.

La construcción queda a nivel del suelo y cubierta de tierra, lo que la aísla térmicamente. El proyecto es una muestra de una tendencia de construcción sustentable que ya llevó a una pareja a levantar una casa de 85 m² con botellas de vidrio.

Cuánto tardará y cuánto costará

La obra demandará unos tres meses y su costo será similar al de una casa convencional, según estimó el constructor Martin Freney.

Reutilizar los neumáticos también aporta una solución ambiental: cada año se descartan millones en Australia, y los de esta casa dejan de ser residuos para formar parte de los muros.

La australiana reconstruye su casa con más de 350 neumáticos rellenos de tierra, además de botellas y latas recicladas, en una vivienda conocida como Earthship.

Una casa pensada para resistir mejor los incendios

Martin Freney, que diseñó y construyó una docena de Earthships, sostiene que estos edificios son muy resistentes a los incendios forestales por la tierra que los rodea, que funciona como una barrera contra el fuego.

Dos años después del incendio, Kelly busca crear confianza en que se puede construir y sobrevivir a un incendio en la zona.