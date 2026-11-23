El defecto afectaba a una configuración específica de los gateways de Microsoft 365 y no al Windows de uso general.

Microsoft publicó el informe posincidente de la caída que afectó a Outlook y a otros servicios de Microsoft 365, con impacto activo durante casi 24 horas desde el 12 de noviembre. El documento de la compañía atribuye el problema a un defecto latente de Windows que llevaba meses en los servidores de gateway y que dejó sin respuesta a más del 80% de los servidores de Norteamérica en el peor momento.

Entre los servicios alcanzados figuran Exchange Online, Teams, SharePoint y Copilot, en una falla que se suma a otras caídas de Outlook, Excel, Word y Teams.

Un defecto oculto durante tres meses

El defecto afectaba a una configuración específica de los gateways de Microsoft 365 y no al Windows de uso general. El cambio había comenzado a desplegarse en julio de 2026 y funcionó más de tres meses sin problemas.

Las pruebas de carga no lo detectaron porque usaban condiciones de tráfico distintas y hardware más antiguo, con menos núcleos. En los servidores más nuevos, el fallo agotaba la CPU y la memoria hasta que dejaban de responder.

Microsoft no halló mensajes empresariales perdidos de forma permanente y descartó un ciberataque y el uso de herramientas de IA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se encadenó la falla

El 12 de noviembre, a la 1:07 UTC, el sistema automático movió el tráfico de Teams a un gateway redundante que también atendía a Exchange Online. A esto se sumaron cerca de un 14% de capacidad fuera de servicio por mantenimiento y la carga pico de Norteamérica.

La redistribución automática de las conexiones trasladó la sobrecarga de un servidor a otro y extendió la caída por buena parte de la flota. A las 19:20 UTC, Microsoft comprobó que el problema no era un aumento del tráfico, sino la cantidad de servidores no disponibles.

Por qué la recuperación fue lenta

Cada servidor exigía cinco pasos: sacarlo de servicio, reiniciarlo desde el estado fallido, aplicar el parche, reiniciarlo otra vez y reincorporarlo. Los equipos se recuperaron por grupos.

El 13 de noviembre, a las 7:20 UTC, una mitigación revirtió el cambio defectuoso en parte de la capacidad. El incidente se declaró resuelto el 14 de noviembre a las 4:15 UTC.

Exchange Online amplió de 24 a 48 horas el plazo de reintento de entrega. Microsoft no halló mensajes empresariales perdidos de forma permanente y descartó un ciberataque y el uso de herramientas de IA.