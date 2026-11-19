La madre presentó la declaración del Impuesto de Sucesiones en julio de 2017 y falleció seis meses después.

Cuando su hija murió en enero de 2017, una mujer presentó la declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Falleció seis meses después de hacer el trámite. En junio de 2018, su hijo firmó ante notaria una escritura en la que constaba que su madre había muerto sin aceptar ni repudiar la herencia de su hermana. En ese mismo documento, él la aceptó y se adjudicó los bienes.

La declaración y la escritura acabaron en el mismo expediente. El hermano sostuvo después que su madre ya había aceptado la herencia y que, por tanto, a él no le correspondía tributar como heredero de su hermana. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) rechazó ese argumento en la resolución 00/02286/2022, de 30 de mayo de 2025, y confirmó la liquidación que se le había practicado.

¿Presentar el Impuesto de Sucesiones equivale a aceptar la herencia?

La madre presentó la declaración el 18 de julio de 2017. El TEAC consideró que ese trámite respondía a una obligación fiscal y que, por sí solo, era insuficiente para demostrar que la mujer había decidido hacer suyos los bienes de su hija. Para apreciar una aceptación tácita, el tribunal exige valorar si hubo otros actos que, examinados junto con la declaración, revelen con claridad esa voluntad.

El artículo 999 del Código Civil permite aceptar una herencia de forma expresa, mediante un documento público o privado, o de forma tácita, mediante actos que implican necesariamente la voluntad de aceptarla o que solo podría realizar un heredero. El artículo 1000 recoge ejemplos como vender, donar o ceder el derecho hereditario.

La Administración valoró la herencia en 497.490,27 euros y el TEAC confirmó la liquidación. Fuente: shutterstock + IA

Qué decía la escritura y por qué el hermano pudo aceptar la herencia

La escritura del 29 de junio de 2018 recogía los dos hechos relevantes: la madre había presentado la declaración tributaria y había fallecido sin aceptar ni repudiar la herencia de su hija. El hermano alegó después que ella se había hecho cargo de los bienes, pero el TEAC consideró que en el expediente no había quedado acreditada una aceptación previa.

En ese escenario se aplica el artículo 1006 del Código Civil. Si una persona muere con una herencia pendiente de aceptar o repudiar, sus propios herederos reciben la facultad de decidir. Así, el hijo, como heredero de su madre, pudo ejercer ese derecho y adquirir directamente los bienes de su hermana mediante la escritura de aceptación y adjudicación.

De dónde salen los 497.490 euros y cuánto le liquidaron por Sucesiones

La Administración fijó en 497.490,27 euros el valor neto del caudal hereditario y la base imponible del hermano. Entre los bienes y derechos incluidos figuraban participaciones sociales, saldos bancarios y un crédito frente a una cooperativa. El hermano pidió excluir ese crédito, pero el TEAC mantuvo su inclusión porque la deuda estaba reconocida.

La liquidación provisional fijó una cuota a ingresar de 170.960,31 euros. El hermano también alegó que el derecho de la Administración a liquidar el impuesto había prescrito. El TEAC tomó como punto de partida la muerte de la madre, el 17 de enero de 2018, y determinó que el nuevo procedimiento, notificado en junio de 2021, se había iniciado dentro del plazo. Con ese criterio, desestimó la reclamación y confirmó la liquidación.