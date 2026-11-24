El Código Civil establece distintas modalidades para aceptar una herencia y determina la responsabilidad de los sucesores frente a las obligaciones pendientes. Imagen ilustrativa.

Aceptar una herencia en España implica asumir tanto los bienes y derechos del fallecido como las obligaciones económicas que haya dejado pendientes. En ese contexto, el Código Civil explica qué ocurre si un heredero acepta la herencia y después descubre nuevas deudas que desconocía. La ley establece distintas consecuencias según la modalidad de aceptación elegida y contempla mecanismos para proteger el patrimonio personal de los herederos.

Los artículos 998 a 1023 del Código Civil regulan la aceptación y repudiación de las herencias, la responsabilidad por las deudas del causante y los requisitos para acogerse al beneficio de inventario. La diferencia es importante: mientras que una aceptación pura y simple puede comprometer los bienes propios del heredero, la aceptación a beneficio de inventario limita la responsabilidad económica al patrimonio heredado.

Qué sucede si un heredero descubre nuevas deudas después de aceptar la herencia

El artículo 997 del Código Civil establece que la aceptación y la repudiación de una herencia, una vez realizadas, son irrevocables. Por lo tanto, si una persona acepta la herencia y posteriormente descubre que el fallecido tenía préstamos, facturas impagadas u otras obligaciones económicas que desconocía, no puede cambiar automáticamente su decisión ni renunciar a la sucesión.

La norma contempla dos excepciones para impugnar la aceptación: que existan vicios que anulen el consentimiento o que aparezca un testamento desconocido. El simple descubrimiento de nuevas deudas no figura entre los motivos que permiten revocar la aceptación.

Además, el artículo 998 establece que la herencia puede aceptarse pura y simplemente o a beneficio de inventario. Esta elección determina hasta dónde tendrá que responder el heredero por las obligaciones económicas del fallecido.

El artículo 999 también distingue entre aceptación expresa y tácita. La primera se realiza mediante un documento público o privado, mientras que la segunda se produce cuando el heredero lleva a cabo actos que necesariamente implican su voluntad de aceptar la herencia. Los actos de mera conservación o administración provisional no suponen, por sí solos, una aceptación.

Aceptar una herencia pura y simplemente puede comprometer el patrimonio personal del heredero si aparecen nuevas deudas. Imagen ilustrativa. Shutterstock

El artículo 1003 establece cuándo las deudas pueden afectar al patrimonio personal del heredero

Uno de los puntos más importantes del Código Civil es el artículo 1003, que determina las consecuencias de aceptar una herencia pura y simplemente o sin beneficio de inventario.

En estos casos, el heredero queda obligado a responder de todas las cargas de la herencia, no solamente con los bienes recibidos, sino también con su propio patrimonio. Esto significa que, si aparecen nuevas deudas después de la aceptación y los bienes heredados no son suficientes para cubrirlas, los acreedores pueden reclamar el importe pendiente al heredero.

Por ejemplo, si una persona hereda una vivienda y dinero en una cuenta bancaria, pero posteriormente descubre que el fallecido tenía un préstamo pendiente superior al valor de los bienes recibidos, podría tener que responder de esa diferencia con sus propios recursos.

El artículo 1001 también contempla la situación de los acreedores del propio heredero. Si este repudia una herencia en perjuicio de sus acreedores, estos pueden solicitar judicialmente que se les autorice a aceptarla en su nombre, aunque únicamente para cubrir el importe de sus créditos.

Por su parte, el artículo 1002 establece que los herederos que hayan sustraído u ocultado bienes de la herencia pierden la facultad de renunciar a ella y quedan como herederos puros y simples.

Cómo protege el beneficio de inventario frente a las deudas desconocidas

El Código Civil contempla una alternativa para quienes no conocen con exactitud la situación económica del fallecido: aceptar la herencia a beneficio de inventario. El artículo 1010 establece que cualquier heredero puede acogerse a esta modalidad, incluso aunque el testador lo haya prohibido. También permite solicitar la formación de un inventario antes de decidir si se acepta o se repudia la herencia, para ejercer el denominado derecho de deliberar.

Para utilizar este mecanismo, el artículo 1011 exige realizar una declaración ante notario. Además, el artículo 1013 establece que debe acompañarse de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, con las formalidades y dentro de los plazos previstos legalmente.

Los artículos 1014 a 1017 regulan los plazos para comunicar la decisión y elaborar el inventario. En determinados supuestos, el heredero que tenga en su poder la herencia o parte de ella dispone de 30 días para comunicarlo ante notario y solicitar la formación del inventario. Este plazo se cuenta desde que conoce su condición de heredero.

Una vez cumplidos los requisitos, el artículo 1023 establece tres efectos fundamentales:

El heredero solamente responde de las deudas y demás cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes heredados. Conserva frente al patrimonio hereditario los derechos y acciones que tuviera contra el fallecido. Sus bienes particulares no se confunden con los que pertenecen a la herencia.

Por lo tanto, si después de aceptar a beneficio de inventario aparecen nuevos acreedores o deudas que no se conocían inicialmente, el heredero mantiene, siempre que haya cumplido correctamente los requisitos legales, la protección de su patrimonio personal.