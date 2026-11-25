Canosa dejó de ser CEO de la compañía y hoy dirige su family office, Boudica Canosa, desde el que ha realizado distintas inversiones.

Yaiza Canosa, empresaria española y fundadora de GOI, resumió quién es en el episodio 172 del podcast Rockeando con, de Woman Rocks, publicado el 8 de marzo de 2026. Cuando la presentadora le preguntó cómo se presentaría, respondió que lo primero que es son hermana y tía, y después “una tía curranta”. Fuera de ser hermana, tía y una tía curranta, resumió, tampoco cree que haya mucho más.

La respuesta abrió una conversación de unos 50 minutos sobre su trayectoria empresarial y las decisiones que ha tomado en los últimos años.

De GOI a su family office

GOI es un operador logístico enfocado en el transporte, montaje e instalación de productos voluminosos que Canosa fundó hace casi una década. Entre sus clientes figuran IKEA y El Corte Inglés.

Canosa dejó de ser CEO de la compañía y hoy dirige su family office, Boudica Canosa, desde el que ha realizado distintas inversiones. En la entrevista explicó que fue una decisión “muy del estómago” y que quería dedicar su día a día a proyectos más diversos.

Canosa contó que se levanta temprano y trabaja hasta tarde, al menos de lunes a jueves, y que los viernes reserva parte de la tarde para desconectar, por ejemplo con el golf. YouTube - Actitud Constante Podcast

Una rutina intensa

Canosa contó que se levanta temprano y trabaja hasta tarde, al menos de lunes a jueves, y que los viernes reserva parte de la tarde para desconectar, por ejemplo con el golf.

Participa ahora en proyectos de distintos sectores, y una de las cosas que más le interesa es aprender de cada uno. Por eso sus días no se parecen entre sí.

Su marca personal y los jóvenes

Sobre su exposición pública, explicó que su marca personal surgió de forma natural, como una manera de “dar voz a lo que hago”. Defendió además que el canal elegido para comunicar no determina el valor del trabajo de una persona.

La presentadora destacó que Canosa puede ser referente para niñas que quieran emprender. Ella aseguró que lo que más satisfacción le genera son los mensajes de jóvenes que le cuentan que quieren crear proyectos propios.