El Gobierno otorgará una ayuda económica para todas las personas que convivan con jubilados mayores a 65 años (foto: archivo).

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles de las prestaciones por discapacidad. La medida establece un incremento del 1,90% para octubre, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre.

La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial. El ajuste alcanza a los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

La norma establece que el aumento se aplica sin diferencias según el tipo de prestación y toma como referencia los valores que habían sido actualizados para septiembre mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Prestaciones por discapacidad: cuánto aumentan en octubre

La actualización quedó plasmada en el nuevo anexo de valores, que detalla cuánto pasa a cobrar cada prestación durante octubre de 2026. Entre los principales cambios se encuentran los aranceles de los centros de día, hogares, residencias, rehabilitación y apoyo escolar.

Centro de Día - Jornada Doble (Cat. A) $1.120.292,68 $1.141.578,24 Centro de Día - Jornada Simple (Cat. A) $595.990,93 $607.314,75 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble (Cat. A) $1.258.436,01 $1.282.346,30 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Simple (Cat. A) $687.261,23 $700.319,19 Hogar Permanente (Cat. A) $2.107.238,43 $2.147.275,96 Hogar con CD Permanente (Cat. A) $3.276.799,92 $3.339.059,11 Hogar con CET Permanente (Cat. A) $3.421.018,65 $3.486.018,00 Residencia Permanente (Cat. A) $1.372.457,95 $1.398.534,65

Desde cuándo rige el aumento

La actualización corresponde a octubre de 2026 y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. La resolución establece que los nuevos aranceles se calculan sobre los valores aprobados previamente para septiembre y en función de la variación del IPC del mes anterior.

El mecanismo utilizado mantiene así la dinámica de actualización mensual prevista para los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas. En septiembre, por ejemplo, los valores habían aumentado 1,70%, porcentaje calculado sobre la inflación de agosto.

La resolución también ratifica un beneficio específico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica: se mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

De esta manera, el Gobierno vuelve a actualizar los valores del nomenclador para octubre, con un incremento uniforme del 1,90% y la continuidad del diferencial destinado a las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.