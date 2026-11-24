Una mujer deberá pagar 7501 euros por simular la contratación de su madre como empleada del hogar.

Una mujer de Zaragoza contrató a su madre como empleada del hogar durante poco más de seis meses y terminó con una multa de 7501 euros. La Inspección de Trabajo determinó que ambas habían simulado una relación laboral para que la progenitora pudiera recuperar el derecho a cobrar la prestación por desempleo.

El caso figura en la sentencia 150/2026 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, dictada el 2 de marzo de 2026. La resolución desestima el recurso de la madre contra la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de retirarle el paro y exigirle la devolución de las cantidades percibidas indebidamente.

La sanción económica contra la hija, por su parte, ya había sido ratificada mediante sentencia firme en otro procedimiento judicial.

Contrató a su madre como empleada del hogar y la despidió seis meses después

El origen del conflicto se remonta a abril de 2023, cuando la madre comunicó a la empresa en la que había trabajado que no tenía intención de reincorporarse tras una excedencia voluntaria.

Esta decisión le impedía recuperar la prestación por desempleo que tenía suspendida, puesto que la baja voluntaria no constituye una situación legal de desempleo que permita acceder al paro.

Solo 12 días después, el 17 de abril de 2023, su hija la contrató como empleada del hogar a tiempo parcial. La familia justificó la incorporación por la necesidad de contar con ayuda para las tareas domésticas y el cuidado de una menor.

Sin embargo, el 31 de octubre de ese mismo año, la hija puso fin al contrato por una supuesta modificación de las necesidades familiares. Tras la extinción de la relación laboral, la madre solicitó recuperar la prestación por desempleo.

Los motivos por los que la Justicia consideró que el contrato era fraudulento

La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social investigó las circunstancias de la contratación y detectó una serie de indicios que cuestionaban la existencia de una verdadera relación laboral.

Entre los elementos que tuvo en cuenta la Justicia destacan:

La hija nunca había contratado a una empleada del hogar antes de incorporar a su madre.

La madre no contaba con antecedentes laborales como trabajadora del servicio doméstico.

El contrato se formalizó apenas 12 días después de que la madre comunicara su renuncia al anterior empleo.

La jornada laboral no encajaba con las necesidades de cuidado de la menor alegadas por la familia.

No se acreditó suficientemente el cambio de circunstancias familiares que justificaba la extinción del contrato.

Además, los justificantes del pago de las nóminas y el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social no resultaron suficientes para demostrar que existía una relación laboral real.

Una multa de 7501 euros y la obligación de devolver el dinero del paro

La Inspección de Trabajo calificó la actuación de la hija como una infracción muy grave, conforme al artículo 23.1.c de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El 16 de julio de 2024, la Administración le impuso una sanción de 7501 euros, correspondiente al grado mínimo de la infracción. La mujer recurrió la multa, pero el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza confirmó la sanción mediante una sentencia que adquirió firmeza.

La Justicia consideró acreditado que la contratación tenía como objetivo recuperar la prestación por desempleo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paralelamente, el SEPE acordó extinguir la prestación por desempleo de la madre con efectos desde el 1 de noviembre de 2023 y reclamar las cantidades cobradas indebidamente.

El TSJ de Aragón desestimó posteriormente el recurso de la madre al considerar acreditada la existencia de fraude a partir del conjunto de indicios analizados.

¿Es legal contratar a un familiar como empleado del hogar en España?

La legislación española no prohíbe de forma general contratar a un familiar como empleado del hogar. Sin embargo, establece condiciones específicas para reconocer la existencia de una relación laboral.

El artículo 2 del Real Decreto 1620/2011, que regula el servicio del hogar familiar, excluye las relaciones entre familiares cuando la persona que presta los servicios no reúne las condiciones necesarias para ser considerada trabajadora asalariada.

Por su parte, el artículo 1.3.e del Estatuto de los Trabajadores excluye los trabajos familiares cuando existe convivencia con el empresario, salvo que se demuestre la condición de asalariado de quien los realiza. Esta disposición alcanza al cónyuge, ascendientes, descendientes y otros familiares hasta el segundo grado de parentesco.

Por tanto, el parentesco no convierte automáticamente una contratación en fraudulenta, pero debe existir una prestación efectiva de servicios remunerados bajo las condiciones propias de una relación laboral.