En España, el precio medio de la luz para este martes, 24 de noviembre de 2026 será de 210.14 euros por megavatio (MWh), según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, cuando el precio ascenderá hasta los 238,24 euros / MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 24 de noviembre?

Franja horaria Precio por MWh De 7:00 a 8:00 238.24 euros De 8:00 a 9:00 228.05 euros De 6:00 a 7:00 228.01 euros De 20:00 a 21:00 225.96 euros De 19:00 a 20:00 225.26 euros

Hombre cambiando una lamparita que hace chispazo. Fuente: ChatGPT, imagen creada por El Cronista. Imagen ilustrativa realista generada con ChatGTP

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 24 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, se ubicarán de 23:00 a 24:00 de la noche, donde el precio será solamente de 175,46 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles:

Franja horaria Precio por MWh De 23:00 a 24:00 175.46 euros De 15:00 a 16:00 196.11 euros De 14:00 a 15:00 196.12 euros De 16:00 a 17:00 196.85 euros De 22:00 a 23:00 199.58 euros

El precio de la luz de este martes por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 210.45 De 1:00 a 2:00 209.96 De 2:00 a 3:00 202.66 De 3:00 a 4:00 200.04 De 4:00 a 5:00 200.15 De 5:00 a 6:00 205.75 De 6:00 a 7:00 228.01 De 7:00 a 8:00 238.24 De 8:00 a 9:00 228.05 De 9:00 a 10:00 215.49 De 10:00 a 11:00 220.18 De 11:00 a 12:00 206.85 De 12:00 a 13:00 200.07 De 13:00 a 14:00 199.98 De 14:00 a 15:00 196.12 De 15:00 a 16:00 196.11 De 16:00 a 17:00 196.85 De 17:00 a 18:00 219.0 De 18:00 a 19:00 223.08 De 19:00 a 20:00 225.26 De 20:00 a 21:00 225.96 De 21:00 a 22:00 219.97 De 22:00 a 23:00 199.58 De 23:00 a 24:00 175.46

Es importante señalar que estos precios corresponden al mercado mayorista de electricidad y no representan el importe final que pagan los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC), que incluye peajes, cargos e impuestos.

Iluminación en el hogar Fuente: Pexels

Contenido generado por inteligencia artificial.