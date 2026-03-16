Grifols busca salir del atolladero en la que se encuentra, ya que desde que comenzó el año el rojo tiñe su evolución en Bolsa. Así, en esta línea de actuación, la compañía global del sector de salud, líder en medicamentos derivados del plasma, continúa mejorando la estructura de su financiación: la farmacéutica catalana recibió compromisos de financiación de un sindicato de destacados bancos internacionales para una nueva línea de crédito revolving (RCF) por aproximadamente 2000 millones de dólares. En un comunicado dado a conocer esta mañana, Grifols explica que esta nueva línea de crédito más que duplicaría el tamaño de la anterior, de 938 millones de dólares, y tendría un vencimiento de 6,5 años, lo que refuerza aún más la flexibilidad financiera y el balance de la empresa. Los coordinadores conjuntos seleccionados incluyen a Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING y Nomura. Asimismo, la entrada en vigor de la nueva línea está condicionada a que se complete la refinanciación del actual préstamo a largo plazo (Term Loan B o TLB, por sus siglas en inglés) de la compañía, prevista para el 31 de mayo de 2026, en línea con los planes previamente anunciados por empresa que fundó Josep Antoni Grifols i Roig. En concreto, y según los compromisos recibidos, el margen aplicable a la nueva línea de crédito se reduciría de 300 puntos básicos a 200 puntos básicos, con un potencial de reducirse aún más, hasta los 125 puntos básicos, sujeto al progreso de la compañía en sus objetivos de desapalancamiento. La compañía afirmó, además, que la demanda para participar en la nueva línea de crédito superó ampliamente la colocación final, “lo que demuestra el sólido respaldo de la banca internacional a los avances de Grifols en materia de reducción de deuda y mejora del flujo de caja libre, una vez completados los procesos de due diligence y las aprobaciones finales”, de acuerdo a la sociedad. Para Rahul Srinivasan, CFO de Grifols, “la significativa mejora en el tamaño y las condiciones de la nueva línea RCF suponen una nueva validación de la estrategia diferencial de Grifols y de su posicionamiento único en el sector, construidos a lo largo de muchos años”, para enseguida añadir que “además, respaldarán el crecimiento sostenido de los ingresos, la mejora del Ebitda y de los márgenes, una mayor generación de flujo de caja libre y nuestra senda de desapalancamiento. Están aquellas que ven la botella media llena como esas otras que apuestan por la mitad inferior. Por caso, en el primer grupo figuran las que mejoran la calificación que, de acuerdo a Grifols, reflejan la mejora del desempeño operativo de la compañía, una mayor generación de flujo de caja y avances significativos en su proceso de reducción de deuda. En concreto, S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de la compañía en dos niveles en los últimos 18 meses, hasta situarla en BB- con perspectiva estable. En la misma línea, Moody’s y Fitch Ratings también mejoró la calificación como la perspectiva de Grifols, destacando el fortalecimiento de su perfil financiero, la mejora de la trayectoria de apalancamiento y los continuos avances en el restablecimiento de la solidez del balance. Aunque también es cierto es que los resultados de Grifols no recibieron una cálida bienvenida en el mercado, que muy poco entusiasmo encontró entre un importante grupo de analistas las guías presentadas por la compañía. Hecho que aplacó un probable efecto positivo de las cifras. Por caso, Deutsche Bank subraya que Grifols eliminó por completo su objetivo de ventas para 2026, algo que para el resto de los analistas puede interpretarse como falta de confianza para igualar el fuerte crecimiento orgánico del ejercicio anterior. Barclays también hace hincapié en la ausencia de objetivo de ingresos. Así, el banco advierte que ese hecho puede reabrir dudas de gobernanza entre los inversores. Con todo, JP Morgan es el más duro de este segundo grupo. Sus expertos dicen que aunque la empresa guía a un crecimiento del Ebitda ajustado del 5% al 9% a tipo de cambio constante y a un margen de al menos el 25%, ellos no descartan que, una vez incorporado el efecto divisa, eso implicaría un Ebitda de 2026 alrededor de un 7% por debajo del consenso de Bloomberg y unos ingresos cerca de un 6% inferiores a lo que esperaba el mercado. En cuanto a la deuda, el talón de Aquiles de Grifols, Deutsche Bank destaca que la deuda neta de cierre de 2025 ascendió a 8800 millones de euros, por encima de sus cálculos, y Barclays sitúa la ratio de deuda neta sobre Ebitda ajustado en 4,2 veces. Así las cosas, y con la mejora esperada en el flujo de caja libre, tanto Deutsche Bank como Barclays afirman que el balance sigue siendo una fuente de vulnerabilidad para la acción. Vale recordar que Grifols ingresó 1982 millones de euros en el cuarto trimestre, en línea con el consenso de la propia compañía, con unas ventas de biopharma de 1714 millones que superaron sus previsiones gracias al buen momento de las inmunoglobulinas. Por su parte, la caja mostró un desempeño sólido en flujo en el ejercicio 2025, con una caja operativa de 1000 millones de euros y un flujo de caja libre de alrededor de 500 millones, cifra que se sitúa por encima de sus propias previsiones. El fondo bajista aumentó el viernes pasado su posición corta sobre la farmacéutica catalana hasta 6,39 millones de acciones, equivalentes al 1,5% del capital en circulación, por un importe aproximado de unos 60 millones de euros. Este paso convierte la posición de Kintbury en la mayor de su serie histórica. También, con este movimiento, el hegde fund se convierte en el mayor bajista de Grifols, seguido por el fondo Millenium International Management, cuya posición en cortos alcanza el 0,59%. Ya cerca del mediodía, la acción de Grifols se está comercializando a 9,39 euros, lo que implica una subida de 1,93%, mientras en lo que va de año los títulos de la farmacéutica sufren una desvalorización del 12,34%.