Grifols anunció hoy miércoles una reorganización estratégica destinada a fortalecer aún más la independencia operativa y financiera de sus filiales.

En concreto, la compañía especializada en producción de medicamentos derivados del plasma, adoptará un modelo operativo dual, en el que el plasma de origen estadounidense abastecerá de forma prioritaria a Estados Unidos., mientras que el plasma del resto del mundo cubrirá la demanda en Europa y otros mercados globales para reducir la dependencia del plasma estadounidense, “que presenta costes superiores”, según Renta 4.

“Esta reorganización estratégica surge de la evolución progresiva de Grifols hacia un modelo operativo de dos sistemas en el que el plasma obtenido en Estados Unidos respalda principalmente el mercado estadounidense, mientras que el plasma del resto del mundo abastece cada vez más la demanda europea y ROW”, justifica la empresa el cambio de modelo operativo.

Asimismo, la firma catalana considera que este enfoque optimizará el crecimiento y la rentabilidad al alinear mejor los costes de obtención con las estructuras de precios regionales, además de fortalecer la resiliencia del suministro y reducir la dependencia de una única geografía, hecho que permitirá a la compañía navegar con éxito cualquier complejidad geopolítica y regulatoria.

Los planes de Grifols para la división entre Estados Unidos y el resto del mundo. EFE

La reorganización de Grifols en el marco internacional

Lo cierto es que esta reorganización refleja la transformación más amplia que está llevando a cabo Grifols. Porque la creación de valor ya no depende únicamente de dónde la compañía compite, sino también de cómo obtiene, fabrica y distribuye el plasma a nivel global.

En este sentido, Anne Berner, presidenta de Grifols, afirma que “la mayor autonomía de nuestras plataformas operativas fortalecerá aún más la ejecución, acelerará la toma de decisiones y respaldará un crecimiento sostenible a largo plazo, mejorando la resiliencia y favoreciendo la expansión de márgenes a largo plazo”.

Un dato relevante a tener en cuenta a la hora de analizar esta modificación organizacional es que se produce en un momento en el que Grifols tiene sobre la mesa de análisis la colocación en la Bolsa estadounidense de una participación minoritaria del negocio de Biopharma en el mercado de Estados Unidos.

En definitiva, de lo que se estaría hablando es de un movimiento por el que la compañía de hemoderivados podría hacerse con unos 4.000 millones de euros, inyección de dinero que iría para la reducción de la deuda y el reforzamiento de su estructura financiera.

La rotación de ejecutivos planificada por la organización

Grifols anunció, además, el nombramiento de Felipe Palacios al frente de Biopharma US, quien liderará a las más de 14.000 personas que integran la plantilla de la farmacéutica en el país; mientras mantiene a Thierry Heinrich para el resto del mundo (ROW).

En cambio sí sorprendió por inesperado el alejamiento del hasta ahora presidente de Biopharma, Roland Wandeler, quien, según el comunicado, dejará la compañía el 30 de septiembre “para emprender nuevos proyectos profesionales y apoyará la transición”.

En forma simultánea, y como parte de la reorganización operativa, Grifols nombró a Felipe Palacios, vicepresidente sénior de Biopharma Estados Unidos, para liderar las operaciones comerciales en ese país. Palacios cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnológica y sanitaria, con una sólida trayectoria en liderazgo ejecutivo, gestión de cuentas de resultados, operaciones comerciales, marketing global y dirección general, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Por otra parte, el mayor operador del mercado estadounidense del plasma, con cerca de 300 centros de donación distribuidos en 40 estados, confirma que Thierry Heinrich, vicepresidente sénior de Biopharma, liderará las operaciones comerciales del resto del mundo.

Mientras se materializa esta transición durante los próximos meses, el actual Comité Ejecutivo de Grifols seguirá liderando la ejecución de la estrategia de la compañía.

Sube la apuesta por Egipto

Tras la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de la cadena de suministro de Egipto en 2025, la compañía continúa integrando progresivamente los volúmenes de plasma egipcio en su plataforma industrial y de suministro.

Así, y como parte de su plan de crecimiento, Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD) añadirá 180 millones de euros a los 280 millones ya invertidos en el desarrollo del proyecto, en línea con los planes de capex previamente comunicados, y espera seguir ampliando su red nacional de centros de donación e incrementar progresivamente su capacidad de recogida, con el objetivo de alcanzar un millón de litros de plasma anuales en 2026 y aumentar hasta tres millones de litros en 2029.

“Este objetivo forma parte de la expansión de la plataforma integrada de plasma de Grifols fuera de Estados Unidos y respalda los esfuerzos más amplios de la compañía para diversificar la obtención de plasma, mejorar la resiliencia del suministro y optimizar la economía del plasma a largo plazo en su red global”, concluye la farmacéutica cuyo accionista de referencia es la familia Grifols con el 15% de participación.