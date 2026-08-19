España vuelve a ser la gran economía del euro con más inflación: alcanza el 3,9% en julio.

España volvió a situarse en julio como la gran economía de la eurozona con la inflación más elevada, con una tasa armonizada del 3,9%, tres décimas por encima del 3,6% registrado en junio. Así lo confirman los datos consolidados publicados este miércoles por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

Entre las cuatro mayores economías del euro, Italia fue la única que consiguió moderar su inflación durante el mes, mientras que Alemania y Francia también registraron aumentos. En el conjunto de la zona euro, la tasa anual subió una décima, hasta el 2,9%, nueve décimas por encima del objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo (BCE).

España encabeza la inflación entre las cuatro grandes economías del euro

España volvió a liderar el ranking de inflación entre las cuatro principales economías de la moneda común, después de que en junio también fuera la única de este grupo que no consiguió moderar su tasa. En julio, el comportamiento fue diferente: Italia redujo su inflación, mientras que España, Alemania y Francia la incrementaron. Las tasas de las cuatro grandes economías son:

España: 3,9%, frente al 3,6% de junio.

Italia: 2,9%, una décima menos que en junio.

Alemania: 2,8%, cuatro décimas más.

Francia: 2,4%, cuatro décimas más.

En el conjunto de la Unión Europea, la inflación anual pasó del 2,9% de junio al 3% en julio. Un año antes, la tasa se situaba en el 2,4%.

España vuelve a ser la gran economía del euro con más inflación: alcanza el 3,9% en julio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Rumanía dispara la inflación mientras Suecia registra la tasa más baja

Las diferencias entre los Estados miembros fueron especialmente amplias en julio. Rumanía volvió a registrar la tasa más elevada, con un 8,2%, mientras que Suecia presentó la más baja, con apenas un 0,3%.

Tasas más bajas

Suecia: 0,3%.

Chequia: 1,3%.

Dinamarca: 1,6%.

Hungría: 1,6%.

Tasas más altas

Rumanía: 8,2%.

Lituania: 5,4%.

Chipre: 4,4%.

Bulgaria: 4,4%.

Respecto a junio, la inflación anual descendió en quince Estados miembros, permaneció estable en tres y aumentó en nueve. Además de España, Alemania y Francia, también subió en Bélgica, Chequia, Chipre, Malta, Países Bajos y Polonia.

España vuelve a ser la gran economía del euro con más inflación: alcanza el 3,9% en julio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La energía vuelve a presionar los precios y la inflación de la eurozona sube al 2,9%

El repunte de julio estuvo marcado principalmente por la evolución de la energía. Su tasa de inflación alcanzó el 10,3%, frente al 8,5% de junio, en un contexto de aumento de los precios de los combustibles condicionado por la guerra en Oriente Medio. Por componentes, las tasas fueron:

Energía: 10,3%, frente al 8,5% de junio.

Servicios: 3,3%, una décima más.

Bienes industriales no energéticos: 0,9%, dos décimas más.

Alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%, frente al 1,5% anterior.

Los servicios fueron el componente que más contribuyó al repunte general, con una aportación de 1,55 puntos porcentuales, seguidos por la energía, con 0,94 puntos. Los bienes industriales no energéticos y los alimentos, el alcohol y el tabaco aportaron 0,23 puntos cada uno.

La evolución de la inflación de la eurozona durante 2026 muestra un nuevo repunte después del retroceso registrado en junio:

Enero: 1,7%.

Febrero: 1,9%.

Marzo: 2,6%.

Abril: 3%.

Mayo: 3,2%.

Junio: 2,8%.

Julio: 2,9%.

El BCE mantuvo sin cambios sus tipos de interés oficiales en la reunión celebrada el 23 de julio, después de la subida de 25 puntos básicos aprobada en junio. La inflación de la zona euro se encuentra ahora nueve décimas por encima del objetivo del 2% del organismo.