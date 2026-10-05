La situación se produce después de un fin de semana especialmente complicado para el tráfico aéreo, con más de 380 operaciones anuladas entre el sábado y el domingo.

El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat afronta este lunes una nueva jornada de alteraciones en su operativa por las lluvias intensas que afectan a Cataluña. Protección Civil contabilizó 29 vuelos cancelados, mientras que las salidas con retrasos superan el centenar.

La situación se produce después de un fin de semana especialmente complicado para el tráfico aéreo, con más de 380 operaciones anuladas entre el sábado y el domingo. Las condiciones meteorológicas también dejaron precipitaciones acumuladas de hasta 35,4 litros por metro cuadrado en las estaciones próximas al aeropuerto.

Las precipitaciones acumuladas en las estaciones meteorológicas cercanas al aeropuerto alcanzaron los 35,4 litros por metro cuadrado este lunes. Shutterstock

Vuelos cancelados y retrasados este lunes en Barcelona

Los datos facilitados por Protección Civil a EFE sitúan en 29 el número de vuelos cancelados en El Prat durante este lunes. A esta cifra se suman cerca de 120 operaciones de salida con retrasos, según los datos disponibles en la página web de Aena desde las 12:00 horas.

El volumen de vuelos afectados por demoras muestra que las consecuencias del temporal no se limitan a las cancelaciones. Cerca de 120 operaciones programadas desde Barcelona sufren retrasos, lo que puede provocar modificaciones en los horarios previstos y afectar también a la planificación de las conexiones posteriores de los pasajeros.

Las incidencias se concentran después de un fin de semana con una fuerte alteración de la actividad aeroportuaria. El sábado se cancelaron 220 vuelos y el domingo otros 165, de modo que ambos días acumularon más de 380 operaciones anuladas.

Aena no suele publicar cifras agregadas sobre las cancelaciones de un aeropuerto durante episodios de climatología adversa y señala que son las aerolíneas las responsables de facilitar esa información.

El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat afronta este lunes una nueva jornada de alteraciones en su operativa por las lluvias intensas que afectan a Cataluña. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué impacto tuvieron las lluvias en el aeropuerto de El Prat?

Las precipitaciones acumuladas en las estaciones meteorológicas cercanas al aeropuerto alcanzaron los 35,4 litros por metro cuadrado este lunes. La cifra se sitúa por debajo de los 48,5 litros registrados durante el temporal del martes anterior y de los 89,9 litros del sábado.

Los datos de Flight Radar muestran una incidencia todavía mayor. El portal de seguimiento de vuelos situó a Barcelona-El Prat como el aeropuerto con más disrupciones del mundo este lunes entre los 300 aeropuertos con mayor tráfico, con un retraso medio de 70 minutos.

Flight Radar contabilizó 54 vuelos cancelados, de los cuales 33 correspondieron a llegadas y 21 a salidas, y otorgó al aeropuerto un índice de disrupción de 5 sobre 5.

Aspecto de la zona de Canyelles en Barcelona este lunes cuando el temporal persiste con precipitaciones torrenciales. Fuente: EFE Alejandro García

¿Qué opciones ofrece Vueling a los pasajeros afectados?

Vueling, una de las principales aerolíneas con operaciones en El Prat, ofreció cambios gratuitos para los vuelos programados este lunes desde Barcelona ante la alerta de Protección Civil por riesgo de fuertes tormentas.

La compañía permite modificar los vuelos para viajar durante los próximos siete días o solicitar el reembolso del importe mediante un crédito de vuelo.

Vueling también recomendó a los pasajeros comprobar el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto, debido a la posibilidad de cambios de última hora.