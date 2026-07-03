Nunca fue tan caro vivir en España: el precio de la vivienda acumula un encarecimiento del 35% desde principios de 2023. Fuente: Freepik.

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas económicos y sociales de España, en un contexto marcado por la escasez de oferta y el crecimiento sostenido de la demanda. Los últimos datos europeos reflejan que el país se mantiene entre los territorios de la Unión Europea donde los pisos se encarecen con mayor intensidad.

Según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el precio de la vivienda registró un aumento del 12,8% en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo período del año anterior.

De esta manera, se trató de la quinta subida más pronunciada de toda Europa, además de que el alza registrada en el país fue más del doble que la del conjunto de la Unión Europea.

El aumento de los pisos en España fue muy superior a la media de la Unión Europea

Los datos indican que, en el primer trimestre del año, los pisos se encarecieron una media del 5,1% en toda la UE. Al excluir del cómputo a los países que no tienen la moneda única, el alza se ubicó en un 4,7% en la zona euro. De esta forma, se concluye que el aumento en España fue muy superior a la media de la región.

Nunca fue tan caro vivir en España: el precio de la vivienda acumula un encarecimiento del 35% desde principios de 2023. Fuente: imagen ilustrativa creada con ChatGPT. ChatGPT

En el primer trimestre del año, solo cuatro países registraron aumentos en los precios de la vivienda superiores al de España: Portugal, Bulgaria, Eslovaquia y Croacia, donde los pisos se encarecieron un 17,8%, un 14,8%, un 14,4% y un 14,3%, respectivamente, desde principios de 2025.

La crisis de vivienda se ha agudizado en los últimos tres años debido al desajuste entre la elevada demanda de pisos y la escasez de oferta. De esta forma, el precio de la vivienda acumula un encarecimiento del 35% desde principios de 2023. Incluso, solo en los últimos tres meses, los precios subieron un 3,5% con respecto a finales de 2025.

Cómo es el panorama en el resto de la Unión Europea respecto al precio de la vivienda

A pesar de que en España la escalada de precios sigue siendo un problema tangible para los ciudadanos, en el resto de la UE ha comenzado a registrarse una leve desaceleración. Sin embargo, esto no significa que los precios estén bajando, sino que crecen de forma más lenta.

Por ejemplo, el incremento registrado en el primer trimestre fue ligeramente inferior al aumento del 5,8% del año pasado en las mismas fechas. De la misma forma, la eurozona también registró un fenómeno similar, ya que a principios de 2025 el aumento fue del 5,4% en términos interanuales.

Entre las cuatro grandes economías europeas, España es el país que más está sufriendo el aumento de los precios de la vivienda. En Alemania y Francia, por ejemplo, las subidas en el primer trimestre se situaron por debajo de la media comunitaria. Por su parte, Italia registró un repunte del 5,2% en el precio de la vivienda al comienzo de este año, debido a que en los últimos meses las subidas en el país han empezado a acelerarse ligeramente.

Nunca fue tan caro vivir en España: el precio de la vivienda acumula un encarecimiento del 35% desde principios de 2023. Fuente: Freepik Freepik

De esta manera, los datos de Eurostat muestran que el encarecimiento de la vivienda en España continúa avanzando a un ritmo muy superior al promedio europeo. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si la subida comienza a moderarse o si la falta de oferta mantiene la presión sobre los precios.