El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026 en México es de 19.68 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.47%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.72 pesos y un mínimo de 19.68 pesos.

En la última semana, el euro subió 5.13%, mientras que en el último año retrocedió 6.94%, señalando un repunte reciente en un contexto anual aún negativo.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización mostró predominio bajista, con algunos repuntes intermedios y un cierre de tres caídas consecutivas que deja un saldo neto negativo.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.59%, sugiere un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 5.35%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva al compararla con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto sugiere que el Euro ha estado ganando valor de manera constante en este período.

La tendencia ascendente en la cotización del Euro podría atribuirse a factores económicos favorables en la zona Euro, lo que genera una mayor confianza entre los inversores.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cuando cambies divisas en México hazlo en bancos o casas de cambio autorizadas y verifica que exhiban su registro y tarifas; compara el tipo de cambio y las comisiones con varias opciones y con la referencia del Banco de México (FIX) antes de decidir. Evita a cambistas informales en la calle y desconfía de ofertas “mejor que banco”. Pide el monto neto que recibirás por escrito, conserva tu recibo y solicita billetes de denominación pequeña; revisa que los billetes no tengan marcas o daños y, si es posible, verifica su autenticidad.

Para mayor seguridad, si necesitas efectivo retíralo en cajeros dentro de sucursales bancarias o centros comerciales vigilados, cubre el teclado y guarda el dinero sin contarlo a la vista. Considera pagar con tarjetas que no cobren comisión por compras en el extranjero y rechaza la conversión dinámica en terminales; avisa a tu banco del viaje y activa alertas. Lleva identificación (pasaporte) si te la solicitan, divide el efectivo en varios lugares y evita hacer cambios de noche; recuerda que si ingresas o sacas más de 10,000 USD (o su equivalente) debes declararlo ante la autoridad aduanera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.