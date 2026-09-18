Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 18 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.631,98 pesos colombianos.

La cotización del euro repuntó 1.66% en la última semana, pero acumula una variación anual de -17.09%, señalando mejora reciente dentro de una tendencia negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 40.06%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 22.61%.

¿Puedes darme el indicador para generar la frase?

En 10 días, el Euro predominó a la baja: alza inicial, tres descensos, breve repunte, tres nuevas caídas y cierre con dos subidas; balance negativo pese al rebote final.

La cotización del Euro de hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a las dudas económicas recientes.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 18 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 363,198.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 726,396.00 pesos y 500 euros cuestan 1,815,990.00 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: