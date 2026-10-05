La empresa puede distribuir de forma irregular parte de la jornada dentro de los límites legales y de lo establecido en el convenio.

La jornada laboral es un tema que sigue muy presente entre los trabajadores españoles. Hace más de un año, el Congreso debatió la reducción de la jornada máxima semanal, una medida que finalmente no salió adelante y que dejó vigente el límite general de 40 horas semanales de promedio anual.

A pesar de que aquella reforma no prosperó, la duración y distribución de las horas de trabajo pueden cambiar en determinadas circunstancias. La empresa puede modificar la jornada, el horario o la forma en que se distribuyen las horas, aunque debe cumplir una serie de requisitos y respetar los derechos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Por eso, conocer cuándo la compañía puede reducir o ampliar las horas resulta clave para los empleados. No todas las modificaciones tienen el mismo tratamiento: algunas requieren una justificación y un preaviso, mientras que otras forman parte de la distribución ordinaria de la jornada y están sujetas a los límites establecidos por la ley y el convenio colectivo.

¿Cuándo puede la empresa reducir o cambiar tu jornada laboral?

Una reducción de las horas pactadas puede formar parte de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa modificar la jornada, el horario o la distribución del tiempo de trabajo cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción debidamente acreditadas.

La empresa tampoco puede utilizar modificaciones sucesivas para evitar los procedimientos previstos para los cambios colectivos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si la modificación tiene carácter individual , la empresa debe comunicarla al trabajador y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días. Cuando la medida perjudica al trabajador y afecta a la jornada, el horario, los turnos, la remuneración o determinadas funciones, existe la posibilidad de rescindir el contrato con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades.

La empresa tampoco puede utilizar modificaciones sucesivas para evitar los procedimientos previstos para los cambios colectivos

Cuando se superan determinados umbrales de trabajadores afectados en un periodo de 90 días, la modificación tiene carácter colectivo y debe abrirse un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores.

¿Puede la empresa ampliarte las horas de trabajo en 2026?

La empresa puede distribuir de forma irregular parte de la jornada dentro de los límites legales y de lo establecido en el convenio. A falta de un acuerdo específico, el Estatuto de los Trabajadores permite distribuir irregularmente hasta el 10% de la jornada anual , siempre con respeto a los descansos mínimos y con un preaviso de al menos cinco días.

Los trabajadores tienen derecho a 36 horas consecutivas de descanso a la semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las diferencias entre las horas realizadas y la jornada pactada deben compensarse según lo establecido en el convenio o, en su defecto, mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Esto no significa que la empresa pueda convertir libremente una jornada ordinaria en horas extraordinarias. La jornada ordinaria tiene como límite general 40 horas semanales de promedio anual, mientras que las horas que superen la duración máxima de la jornada ordinaria tienen la consideración de extraordinarias y están sometidas a su propia regulación. Además, deben respetarse los periodos mínimos de descanso diario y semanal.

En 2026 tampoco está vigente con carácter general la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales que había planteado el Gobierno. El proyecto de ley fue rechazado durante su tramitación parlamentaria, por lo que la referencia legal general continúa siendo la jornada máxima de 40 horas semanales de promedio anual, sin perjuicio de que un convenio colectivo establezca una jornada inferior.