Oficial y confirmado | El BCE asegura que esta medida ayudará a contener la inflación y proteger la economía. (Shutterstock).

La aceleración de la transición hacia una economía neutra en carbono es una de las medidas clave para reducir la volatilidad de la inflación, fortalecer la seguridad energética europea y proteger el crecimiento económico frente a las crisis geopolíticas y climáticas. Así lo aseguró este jueves el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Frank Elderson, durante el VII Congreso Mundial de Economistas Ambientales y de Recursos, celebrado en Portugal.

El representante del BCE sostuvo que la elevada dependencia europea de los combustibles fósiles importados aumenta la vulnerabilidad de la eurozona ante las crisis internacionales y defendió que avanzar hacia una economía descarbonizada permitirá reducir la exposición a futuras perturbaciones económicas, al tiempo que contribuirá a contener la inflación, informó EFE.

El BCE advierte que la transición energética es clave para contener la inflación

Elderson aseguró que la guerra en Oriente Medio y la crisis climática inciden en la elevada dependencia europea de los combustibles fósiles importados y defendió que avanzar hacia una economía descarbonizada permitirá reducir la exposición de la eurozona a futuras perturbaciones económicas.

El responsable del BCE recordó que las proyecciones del Eurosistema de junio rebajaron las previsiones de crecimiento para 2026 y 2027 y elevaron las de inflación respecto a marzo como consecuencia, entre otros factores, del conflicto en Oriente Medio.

Además, añadió que un agravamiento de la crisis energética podría elevar aún más la inflación y debilitar el crecimiento económico. También advirtió de que el cambio climático está aumentando las presiones inflacionistas, especialmente a través de los alimentos.

Al respecto, citó estudios del BCE que estiman que la ola de calor del verano de 2025 pudo incrementar entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales los precios de los alimentos no elaborados en la eurozona y señaló que el reciente episodio de calor extremo registrado en Europa en las últimas dos semanas podría intensificar ese efecto.

BCE: Acelerar la transición a economía neutra en carbono ayudará a contener la inflación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

España redujo un 40% los precios mayoristas de la electricidad

Como contrapartida, Elderson defendió que la transición energética ya está aportando beneficios económicos. Destacó que las energías renovables son actualmente competitivas frente a los combustibles fósiles y puso como ejemplo que los precios mayoristas de la electricidad en España fueron alrededor de un 40% inferiores en el primer semestre de 2024, gracias al mayor peso de estas tecnologías.

BCE: Acelerar la transición a economía neutra en carbono ayudará a contener la inflación. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los obstáculos que aún frenan la transición hacia una economía descarbonizada

Elderson atribuyó la lentitud de la transición a cuatro grandes obstáculos: el insuficiente precio de las emisiones de carbono, la incertidumbre regulatoria, las dificultades para financiar inversiones verdes y la percepción de elevados costes iniciales.

En este contexto, defendió preservar el mercado europeo de emisiones, completar el mercado único, avanzar en la Unión de Ahorros e Inversiones y desarrollar una auténtica Unión Energética Europea para reforzar la competitividad, reducir la dependencia energética y favorecer la estabilidad de precios.