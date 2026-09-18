En la sesión de apertura de este viernes, 18 de septiembre de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.11% en relación con el día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización subió 103.25% en la última semana y 21.86% en el último año, lo que sugiere un impulso reciente muy superior a la tendencia anual.

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Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.79%, es menor que la volatilidad anual de 5.20%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha presentado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto refleja un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores, lo que sugiere confianza en la moneda europea por parte de los inversores.

Los días previos también mostraron un crecimiento en la cotización, lo que respalda esta tendencia positiva. Este incremento en la valoración del Euro podría estar influenciado por factores económicos favorables en la zona euro.

En resumen, la tendencia creciente del Euro indica un fortalecimiento de su posición en el mercado frente a otras monedas.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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