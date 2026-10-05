El adelanto de las elecciones generales en España al próximo 29 de noviembre ya provocó las primeras reacciones de los principales partidos de la oposición y del espacio de Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Sumar valoraron la convocatoria y comenzaron a definir sus estrategias de cara a los comicios, informó la agencia de noticias EFE.

Mientras el líder del Partido Popular pidió la confianza de los españoles y aseguró que “por fin” la palabra “la tiene España”, el dirigente de Vox calificó la convocatoria como una noticia “excelente”. Sumar, por su parte, afronta el proceso electoral con la necesidad de definir a su candidato y avanzar en posibles acuerdos con otras formaciones.

Feijóo pide el voto y acusa a Sánchez de buscar el “temor a la alternancia”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes la confianza de los españoles tras el anuncio de la convocatoria electoral, ha afirmado que “por fin” la palabra “la tiene España” y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender esparcir “el temor a la alternancia”.

El líder de la oposición ha asegurado que estas elecciones no son como las anteriores, son para que “España le gane a Sánchez” y a lo que representa, van -ha dicho- de que “la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado”. A su juicio, los españoles deben elegir entre “un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país”, entre “corrupción o decencia” y entre “decadencia o prosperidad”.

Feijóo ha dicho que ante este panorama los retos de quien gobierne España después de Sánchez solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años, tras la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia.

Alberto Núñez Feijóo durante una comparecencia en la sede del partido en la calle Génova de Madrid este lunes para hacer una valoración sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el próximo 29 de noviembre. Fuente: EFE Mariscal

El líder del PP ha sostenido que detrás de la convocatoria está “el miedo” a que se conozca lo que queda por saber “en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia”. Ha añadido que convocar elecciones ahora es “el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo” entre la población, el temor a la alternancia, y es “un comportamiento profundamente antidemocrático”.

Vox califica el adelanto electoral de “excelente” y reclama elecciones “libres y limpias”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alertado este lunes de riesgo de manipulación electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha exigido elecciones libres, limpias y sin violencia.

En una declaración institucional en la sede del partido, Abascal ha dicho que el adelanto electoral es una noticia “excelente”, porque van a votar todos los españoles y “no unas minorías que hasta ahora han dirigido y han secuestrado al país”.

Santiago Abascal en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, este lunes, en Madrid. Fuente: EFE Kiko Huesca

“Por fin tenemos elecciones”, ha exclamado el líder de Vox, que ha incidido en que han sido muchas las malas noticias que ha habido en España en los últimos ocho años y ha advertido de que “existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven, si Sánchez consigue manipular este proceso electoral”. Ha incidido en que el jefe del Ejecutivo “es capaz absolutamente e todo” y, por eso, ha exigido “elecciones libres, elecciones limpias y elecciones sin violencia”.

Sumar afronta las elecciones sin candidato y negocia posibles alianzas

El adelanto de las elecciones ha encontrado a la nueva coalición Sumar sin candidato, aunque aseguran que están listos para la contienda electoral y prevén presentar tanto el cabeza de lista como el nuevo proyecto en un acto el próximo 17 de octubre, con la puerta abierta a Podemos.

El nombre del candidato o candidata se conocerá antes de ese acto y, entre las opciones que han ganado peso, aparecen los ministros Mónica García y Ernest Urtasun, ambos dispuestos a dar un paso adelante si se lo piden. Fuentes de la nueva coalición aseguran que hay sectores que piden que García sea el número uno por Madrid, mientras que Urtasun cobra fuerza como número uno de la coalición por Barcelona.

El calendario también aprieta para decidir sobre posibles ampliaciones de la coalición. Podemos acepta ir junto a Sumar bajo la condición de celebrar primarias abiertas para elegir candidato y plantea a Irene Montero como cabeza de lista, con unas primarias previstas para el 14 y 15 de octubre.

No obstante, la opción de las primarias sigue sin convencer a Sumar, que considera que el debate también debe centrarse en otros aspectos, como el programa electoral. La formación aspira a que Podemos se una a la nueva coalición denominada Frente Amplio, como ocurrió en las elecciones generales de 2023.