Los manifestantes en las inmediaciones del Congreso de los Diputados tras la votación de los dos decretos sobre vivienda. C

El pleno del Congreso ha derogado este viernes, con 166 votos a favor y 184 en contra, el decreto que introducía en España la renovación automática de los contratos de alquiler y que ha estado en vigor apenas dieciséis horas.

A favor del decreto, que ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han votado el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís, BNG y CC, mientras en contra lo han hecho el PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC.

Cientos de acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas. Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

Durante el debate, Bustinduy ha acusado al bloque del ‘no’ defender el interés de una “oligarquía rentista” y de dar “la espalda al pueblo”.

La prórroga automática de alquileres, el decreto con la vida más corta de la democracia

El real decreto ley que recoge la prórroga automática de los alquileres, promovido por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, se ha convertido en el de decreto más efímero de la democracia española: ha entrado en vigor este viernes tras publicarse ayer en el BOE y hoy ha sido derogado por el Congreso.

No obstante, aunque hoy haya sido rechazado en el Congreso de los Diputados, la derogación del decreto debe aún publicarse en el Boletín Oficial del Estado para que tenga validez oficial y efecto general, cosa que probablemente sucederá mañana.

En una sesión extraordinaria, la Cámara Baja ha votado este viernes los dos decretos de vivienda que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, un paquete de medidas en materia de vivienda que se vio acelerado por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid, y la presión en la calle, con acampadas y movilizaciones por distintas ciudades españolas.

El primero de los decretos, el que recogía la mayoría de los medidas como aquellas relacionadas con los desahucios, se publicó en el BOE el miércoles y entró en vigor un día más tarde. Sin embargo, el segundo de ellos, el de la prórroga automática de los alquileres, se publicó en el BOE el jueves, entrando en vigor un día más tarde, hoy.

Según explicaron fuentes del Ejecutivo, este orden responde a que la última norma publicada es la que prevalece.

Con carácter general, los reales decretos ley suelen entrar en vigor un día después de su publicación en el BOE, aunque puede ocurrir que algunos artículos o disposiciones tengan una fecha de entrada en vigor distinta.

Una vez que se aprueba, el Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevar a convalidar un decreto en el Congreso de los Diputados.

¿Qué otros decretos han tenido una vida efímera?

Antes de los dos decretos de esta semana, el récord lo ostentaba el RDL 1/1979, de 8 de enero, que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento bajo el gobierno de Adolfo Suárez. Entró en vigor el 26 de enero de 1979 y se derogó el 6 de febrero, aunque esta resolución se publicó el 23 de febrero.

Cabe recordar que la Constitución había entrado en vigor el 29 de diciembre de 1978, por lo que se considera además el primero de la actual democracia en decaer.

La Constitución había entrado en vigor el 29 de diciembre de 1978. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante el mandato de Pedro Sánchez también ha habido algunos decretos que han estado en vigor muy poco tiempo.

Es el caso del RDL 4/2026, publicado en el BOE el 11 de febrero de 2026, que fue derogado por el Congreso de los Diputados 15 días después, el 26 de febrero. Recogía, entre otras medidas, limitar temporalmente los incrementos de precios en situaciones de emergencia. Perdió su vigencia de forma definitiva tras su derogación publicada el 28 de febrero en el BOE.

Otro de ellos fue el RDL 15/2026 de 9 de junio, que autorizaba operaciones de crédito extraordinarias para organismos del sector público institucional estatal, por ejemplo Renfe, y que fue derogado por el Congreso de los Diputados el 25 de junio.

El Gobierno de Sánchez acumula la mayoría de decretos derogados

Durante el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se ha derogado la mayoría de los reales decretos de la democracia, cinco de ellos con medidas de vivienda a lo largo de este año.

Su extensión ha sido variada, oscilando mayoritariamente desde los 20 a los 29 días.

Además del decreto del 79 de Adolfo Suárez, también destaca un real decreto ley -RDL 1/2006- durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que estuvo en vigor 19 días, y otro durante el ejecutivo del popular Mariano Rajoy -RDL 4/2017- que estuvo un día menos, 18.

Fuente: EFE.