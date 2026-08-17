Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

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La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes temperaturas elevadas en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares y Galicia.
Con la dana todavía situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones débiles en el Cantábrico, y nubes bajas en el Estrecho.
A partir de las horas centrales del día, con el desarrollo de nubosidad de evolución en gran parte de la Península, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en el cuadrante suroeste, los sistemas Béticos, el bajo Ebro y los Pirineos.
En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior, se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares, y bajarán ligeramente en Canarias.
Se superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares, Galicia y en puntos de Castilla y León, Valencia y Murcia; y los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.
Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios tanto en la Península como en los archipiélagos; solo bajarán ligeramente en el noreste. Seguirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?
Lluvias más fuertes
- Extremadura: chubascos con tormenta, más probables en el sur y con posibilidad de ser fuertes.
- Castilla-La Mancha: tormentas en el oeste y Alcaraz y Segura, con posible granizo.
- Andalucía: chubascos ocasionales que podrían estar acompañados de tormentas.
- Castilla y León: posibles chubascos tormentosos en zonas de montaña.
- La Rioja: algún chubasco con tormenta en la sierra.
- Aragón: chubascos con tormenta en el Pirineo y el sistema Ibérico.
- Cataluña: tormentas y chubascos dispersos en el Pirineo y el interior nordeste.
- Comunidad de Madrid: posibles chubascos tormentosos en zonas de montaña durante la tarde.
- Comunidad Valenciana: chubascos con tormenta en el interior del tercio norte.
- Región de Murcia: posibles tormentas y chubascos en las sierras del interior.
- Illes Balears: posibilidad de un chubasco aislado en el interior de Mallorca.
Lluvias débiles o dispersas
- Galicia: precipitaciones débiles en la Mariña de Lugo, con brumas y nieblas en zonas altas.
- Asturias: alguna precipitación débil y dispersa.
- Cantabria: posibilidad de lluvias débiles y dispersas.
- País Vasco: posible precipitación débil y dispersa en el litoral.
- Canarias: lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el norte durante la madrugada.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- Navarra: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el tercio norte. Nubosidad de evolución en zonas de montaña durante las horas centrales. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios.