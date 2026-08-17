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La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes temperaturas elevadas en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares y Galicia.

Con la dana todavía situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones débiles en el Cantábrico, y nubes bajas en el Estrecho.

A partir de las horas centrales del día, con el desarrollo de nubosidad de evolución en gran parte de la Península, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en el cuadrante suroeste, los sistemas Béticos, el bajo Ebro y los Pirineos.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla.

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¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior, se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares, y bajarán ligeramente en Canarias.

Se superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares, Galicia y en puntos de Castilla y León, Valencia y Murcia; y los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios tanto en la Península como en los archipiélagos; solo bajarán ligeramente en el noreste. Seguirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).
Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias más fuertes

  • Extremadura: chubascos con tormenta, más probables en el sur y con posibilidad de ser fuertes.
  • Castilla-La Mancha: tormentas en el oeste y Alcaraz y Segura, con posible granizo.
  • Andalucía: chubascos ocasionales que podrían estar acompañados de tormentas.
  • Castilla y León: posibles chubascos tormentosos en zonas de montaña.
  • La Rioja: algún chubasco con tormenta en la sierra.
  • Aragón: chubascos con tormenta en el Pirineo y el sistema Ibérico.
  • Cataluña: tormentas y chubascos dispersos en el Pirineo y el interior nordeste.
  • Comunidad de Madrid: posibles chubascos tormentosos en zonas de montaña durante la tarde.
  • Comunidad Valenciana: chubascos con tormenta en el interior del tercio norte.
  • Región de Murcia: posibles tormentas y chubascos en las sierras del interior.
  • Illes Balears: posibilidad de un chubasco aislado en el interior de Mallorca.

Lluvias débiles o dispersas

  • Galicia: precipitaciones débiles en la Mariña de Lugo, con brumas y nieblas en zonas altas.
  • Asturias: alguna precipitación débil y dispersa.
  • Cantabria: posibilidad de lluvias débiles y dispersas.
  • País Vasco: posible precipitación débil y dispersa en el litoral.
  • Canarias: lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el norte durante la madrugada.
Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.
Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?

  • Navarra: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el tercio norte. Nubosidad de evolución en zonas de montaña durante las horas centrales. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios.