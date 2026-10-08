La riqueza financiera de las familias españolas, es decir, la diferencia entre sus ahorros y sus deudas, creció un 12,2% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Pese a la inflación, alcanzó los 2,81 billones de euros y marcó un nuevo récord.

Según las Cuentas Financieras de la Economía Española publicadas este jueves 8 de octubre por el Banco de España, la riqueza financiera de los hogares ascendía a finales de junio de 2026 a 2,812 billones de euros, la cifra más alta de toda la serie histórica. En sus estadísticas, el organismo incluye a los hogares junto con las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), como ONG, fundaciones, sindicatos o entidades religiosas.

Este avance se explica principalmente por la revalorización de los activos, sobre todo de las participaciones en el capital y de los fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares crecen un 10,46%

Los activos financieros de los hogares, que incluyen el dinero en efectivo, las acciones, los depósitos y los valores de renta , aumentaron un 10,46 % en un año, hasta los 3,64 billones de euros. En relación con el producto interior bruto (PIB), estos activos representaron el 209,7% al cierre del segundo trimestre de 2026, mientras que la riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, equivalió al 161,8%.

Banco de España - Cronista España

La mayor parte de los activos de las familias se concentraba en participaciones en el capital, que suponían el 32,8% del total. Les seguían el efectivo y los depósitos (32%), los fondos de inversión (17,5%) y los seguros y fondos de pensiones (11,5%).

En comparación con periodos anteriores, se aprecia un ligero aumento del peso de las participaciones en el capital y de los fondos de inversión, compensado por el retroceso del efectivo y los depósitos.

La deuda baja a mínimos en relación con el PIB

La deuda consolidada de hogares y empresas alcanzó los 1,805 billones de euros a finales del segundo trimestre de 2026, un 1,8% más que un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda pasó de 718.495 millones de euros en junio de 2025 a cerca de 728.820 millones al cierre del segundo trimestre de 2026. Sin embargo, en relación con el PIB, la ratio de endeudamiento de las familias bajó hasta el 41,9%, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 1999 .

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La deuda consolidada de las empresas, por su parte, aumentó de 1,055 billones de euros en junio de 2025 a 1,077 billones al cierre del segundo trimestre de 2026. Aun así, esa cifra equivale al 61,9% del PIB, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

Esta evolución se explica principalmente por la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, un descenso que quedó más que compensado por las operaciones con el resto de instrumentos.

El gasto público, por debajo de la media desde 2022

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de activos alcanzaron en el segundo trimestre de 2026 el 0,8% del PIB, por debajo del promedio registrado desde 2022. Este resultado se debe principalmente a las transacciones de efectivo y depósitos y de otros activos.

Por el lado del pasivo, las operaciones de las Administraciones Públicas se situaron en el 3,2% del PIB, también por debajo del promedio desde 2022, debido a la evolución de los valores representativos de deuda y de los préstamos, según añade el Banco de España.

Fuente: EFE