El temporal de viento ha provocado la caída de árboles en distintos puntos de Barcelona y ha dejado varios heridos. Imagen ilustrativa.

El temporal de viento que afecta a Cataluña ha dejado 12 personas heridas, dos de ellas de gravedad, tras la caída de árboles y una farola en distintos puntos del territorio. Los accidentes se han registrado durante la mañana de este domingo y han obligado a intervenir a los servicios de emergencias, informó la agencia de noticias EFE.

Las fuertes rachas de viento, que han alcanzado los 68,4 kilómetros por hora, han provocado varias incidencias en Barcelona y otras localidades de la provincia. Protección Civil mantiene activo su plan de prevención VENTCAT ante la previsión de que las ráfagas puedan superar los 72 kilómetros por hora en buena parte de Cataluña.

La caída de árboles deja dos heridos graves y nueve mujeres heridas en Barcelona

Uno de los accidentes más graves ha ocurrido en Barcelona, donde una persona ha resultado herida de gravedad después de que un árbol le cayera encima en el cruce de la calle Marina con la avenida Icària, en el barrio de la Vila Olímpica. Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) la han trasladado al Hospital del Mar.

En Matadepera, otro árbol ha caído sobre un vehículo que circulaba por la carretera BV-1221. El accidente ha dejado herida grave a una mujer que viajaba en el automóvil, trasladada por el SEM al Hospital de Terrassa.

Además, la caída de un árbol de grandes dimensiones en la confluencia de la avenida de la Meridiana con la calle de Espronceda ha provocado heridas a nueve mujeres que participaban en la Cursa de les Dones (Carrera de las Mujeres). Ninguna de ellas se encuentra en estado grave.

El incidente se ha producido cuando la cola de la carrera pasaba por ese punto. Dos de las heridas han sido trasladadas al hospital de Sant Pau, otras dos al hospital Dos de Mayo y otras dos al centro de urgencias de Sant Martí. Las tres restantes no han necesitado atención hospitalaria.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha explicado que se decidió no suspender la competición porque la mayoría de las corredoras ya habían pasado por la zona. También ha señalado que mantener agrupadas a las participantes facilitaba el trabajo de los equipos de emergencias y evitaba que se concentraran más personas en el lugar. Valls ha indicado que el árbol se encontraba sano y que su caída se debió a la fuerza del viento.

La caída de un árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de las participantes en una carrera, la Cursa de les Dones, este domingo en la capital catalana ha dejado a varias mujeres heridas, que están siendo atendidas por los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas. Fuente: EFE/ Alejandro Garcia

Una farola cae en Sabadell y alcanza a una persona

El temporal también ha provocado incidentes en Sabadell, donde una farola ha caído en la confluencia de la ronda de Bellesguard con la calle Olzinelles y ha alcanzado a una persona. La víctima ha sido trasladada al hospital Parc Taulí de la ciudad.

Ante el riesgo de nuevos accidentes, Protección Civil mantiene activado el plan VENTCAT. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha su propio plan de emergencias durante la noche anterior.

La alerta meteorológica establece un grado de peligrosidad de tres sobre seis. Este nivel obliga al consistorio a cerrar los accesos a los parques perimetrados, aunque no impide el paso por las zonas ajardinadas abiertas.

Protección Civil mantiene activado el plan VENTCAT ante el riesgo de nuevas incidencias por el viento. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE

Los fuertes vientos alcanzan los 68,4 km/h y dejan cientos de llamadas al 112

Según los últimos datos de Protección Civil, los Bomberos de la Generalitat han atendido 41 avisos relacionados con el viento, mientras que los Bomberos de Barcelona han recibido otros 18. Además, el teléfono de emergencias 112 ha registrado alrededor de 350 llamadas.

La mayoría de las incidencias se han concentrado en las comarcas barcelonesas del Vallès Occidental, Barcelonès y Bages. Los registros del servicio meteorológico Meteocat muestran que las rachas han alcanzado los 67 kilómetros por hora en el Observatori Fabra de Barcelona y los 50 kilómetros por hora en la zona universitaria de la Diagonal.

Sin embargo, uno de los valores máximos se ha registrado en el Parc Agrari de Sabadell, donde se ha detectado una racha de 68,4 kilómetros por hora.

La previsión meteorológica advierte de que el viento puede superar los 72 kilómetros por hora en buena parte del territorio catalán, incluida Barcelona, por lo que las autoridades mantienen las medidas de prevención.