Para acceder a la prestación contributiva por desempleo, conocida como paro, el trabajador debe cumplir una serie de condiciones vinculadas con su situación laboral, sus cotizaciones y su inscripción como demandante de empleo.

Más de 2,37 millones de personas estaban registradas como desempleadas en España en septiembre de 2026, según los últimos datos disponibles del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El organismo registró 2.379.505 personas en paro al cierre de ese mes, mientras que la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzó el 87,12% en agosto.

La protección por desempleo tiene su origen en un sistema creado para sustituir parte de los ingresos de los trabajadores que pierden su empleo y ofrecer una cobertura económica mientras permanecen en situación de desempleo.

La Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, consolidó la estructura pública y obligatoria de esta protección en dos niveles: contributivo y asistencial. La normativa posterior desarrolló las condiciones de acceso, duración y pago de estas prestaciones.

¿Qué día se cobra el paro en noviembre de 2026?

El 10 de noviembre de 2026 cae en martes y no figura como festivo nacional en el calendario laboral de España. Por tanto, no existe en noviembre un motivo relacionado con el calendario festivo que obligue a trasladar el pago a otro día. El SEPE señala en su información oficial que el pago de las prestaciones se produce el día 10 de cada mes y que, si esa fecha coincide con un día festivo, el abono pasa al primer día hábil siguiente.

La normativa también contempla un margen operativo más amplio. Un convenio entre el SEPE y la Asociación Española de Banca recoge que el pago ordinario de las prestaciones y subsidios por desempleo se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes. Por eso, aunque el día 10 sea la fecha de referencia del organismo, la aparición del dinero en la cuenta puede variar según la entidad financiera.

La protección por desempleo tiene su origen en un sistema creado para sustituir parte de los ingresos de los trabajadores que pierden su empleo. Shutterstock

En noviembre, además, la prestación que se abona corresponde al periodo de octubre de 2026, ya que el SEPE paga las prestaciones por mensualidades vencidas. El organismo establece que estas mensualidades tienen una duración de 30 días.

¿Cómo solicitar el paro y qué requisitos hay que cumplir?

Para acceder a la prestación contributiva por desempleo, conocida como paro, el trabajador debe cumplir una serie de condiciones vinculadas con su situación laboral, sus cotizaciones y su inscripción como demandante de empleo. El SEPE establece estos requisitos para quienes hayan perdido su trabajo y quieran acceder a esta protección.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Estar en situación legal de desempleo .

Estar inscrito como demandante de empleo y mantener esa inscripción durante el periodo en que se cobre la prestación.

Haber cotizado por desempleo durante al menos 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo.

No haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, salvo las excepciones previstas por la normativa.

No realizar una actividad laboral incompatible con el cobro de la prestación.

Presentar la solicitud dentro del plazo establecido por el SEPE.

Para acceder a la prestación contributiva por desempleo, conocida como paro, el trabajador debe cumplir una serie de condiciones vinculadas con su situación laboral. Shutterstock

Cómo pedir el paro paso a paso

1. Inscribirse como demandante de empleo

Antes de solicitar la prestación hay que estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo de la comunidad autónoma correspondiente. Esta inscripción es necesaria para acceder a la prestación y debe mantenerse mientras dure el derecho.

2. Presentar la solicitud ante el SEPE

La prestación contributiva debe solicitarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la situación legal de desempleo. El trámite puede realizarse por la sede electrónica del SEPE, con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, además de las vías presenciales previstas por el organismo.

3. Esperar la resolución y consultar la nómina

Una vez presentada la solicitud, el SEPE comprueba el cumplimiento de los requisitos y reconoce, si corresponde, el derecho a la prestación. La persona beneficiaria puede consultar el estado de su expediente y la información de sus nóminas a través del área personal del organismo.

Si la solicitud se presenta fuera del plazo, el derecho no desaparece automáticamente, pero se pueden perder días de prestación correspondientes al periodo comprendido entre la fecha en que debía solicitarse y aquella en que finalmente se presenta.

En el caso de los subsidios por desempleo, los requisitos son diferentes y dependen de la situación de cada persona. El sistema contempla, entre otros supuestos, a quienes agotan la prestación contributiva o a quienes han cotizado al menos 90 días sin alcanzar los 360 días necesarios para acceder al paro contributivo. También existen requisitos relacionados con las rentas y, en determinados casos, con las responsabilidades familiares.