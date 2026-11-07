Las Médulas, en la comarca de El Bierzo, conservan las huellas de una antigua explotación de oro del Imperio romano.

El lugar de España que los romanos transformaron para extraer oro es considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su valor no reside únicamente en los restos de la explotación minera, sino también en la huella que esta actividad dejó en el paisaje y en el conocimiento que aporta sobre las técnicas utilizadas durante el Imperio romano.

Se trata de Las Médulas, ubicado en Castilla y León. Hace casi 2000 años, los romanos modificaron por completo este territorio mediante un complejo sistema de ingeniería hidráulica que transformó las montañas y dejó al descubierto formaciones rojizas de gran tamaño.

Dónde están Las Médulas y por qué la UNESCO las reconoció como Patrimonio Mundial

Las Médulas se encuentran en la comarca de El Bierzo, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. El paisaje está formado por montañas de tierra rojiza, grandes cortados y formaciones rocosas que conviven con bosques de castaños y robles.

El conjunto fue incorporado a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Según el Ministerio de Cultura de España, se trata de la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano y de un ejemplo excepcional de ingeniería antigua. El reconocimiento tuvo en cuenta tanto la tecnología utilizada para extraer el mineral como la conservación de los elementos industriales y domésticos relacionados con aquella actividad.

La zona arqueológica protegida comprende más de 2200 hectáreas e incluye las antiguas minas, los depósitos de materiales extraídos, los canales hidráulicos y los asentamientos vinculados con la explotación.

Los romanos utilizaron un sistema hidráulico conocido como ruina montium para derrumbar las montañas y obtener el oro. Shutterstock

Así funcionaba el sistema romano para extraer oro de las montañas

La explotación minera comenzó en el siglo I d. C. y se extendió durante aproximadamente dos siglos. Para obtener el oro, los romanos desarrollaron un complejo sistema hidráulico que permitía transportar grandes cantidades de agua desde zonas elevadas hasta los depósitos minerales.

La técnica más característica recibió el nombre de ruina montium, una expresión latina que significa “derrumbe de los montes”. El procedimiento consistía en acumular agua en depósitos y conducirla a presión por una red de galerías excavadas en el interior de las montañas. La fuerza del agua provocaba el derrumbe de grandes cantidades de terreno, que después eran arrastradas para separar el oro.

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Cultura, la infraestructura hidráulica llegó a contar con aproximadamente 325 kilómetros de canales excavados en la roca. Los desmontes mineros alcanzaron hasta tres kilómetros de extensión y más de 100 metros de profundidad.

Una vez removido el terreno, los materiales eran conducidos hacia canales de lavado, donde se separaban los sedimentos y se recuperaban las partículas de oro. El sistema permitió explotar el yacimiento a una escala extraordinaria para la época.

Las formaciones rojizas del paisaje leonés son el resultado de las técnicas de extracción minera utilizadas hace casi 2000 años. Wikimedia Commons/ Fernando Losada Rodríguez

Qué pasó con Las Médulas después del abandono de las minas romanas

Tras aproximadamente dos siglos de explotación, los romanos abandonaron las minas. La actividad dejó una profunda transformación del territorio, con montañas parcialmente desmontadas, grandes acumulaciones de residuos y nuevas formas del relieve.

La UNESCO destaca que, al no desarrollarse posteriormente otras actividades industriales de gran escala en el lugar, las huellas de aquella tecnología permanecieron visibles. Algunas zonas de residuos mineros se incorporaron con el tiempo a terrenos agrícolas, mientras que otras formaciones quedaron integradas en el paisaje natural.

Actualmente, Las Médulas también cuentan con la protección de la Junta de Castilla y León. En 2002 fueron declaradas Monumento Natural y, en 2010, recibieron la categoría de Espacio Cultural. El entorno permite conocer tanto los vestigios de la minería romana como la evolución del paisaje y las comunidades que habitaron la zona.