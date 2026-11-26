La actualización de las retribuciones alcanzará a más de tres millones de trabajadores del sector público. Imagen ilustrativa.

El Congreso español aprueba una subida salarial del 4,5% a todos los empleados públicos que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027. La medida beneficiará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas y supondrá un incremento de entre 1400 y 4000 euros brutos más al año, según la categoría profesional y el puesto que desempeñen.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado los tres decretos ley que incluyen este aumento, la exención del IRPF para los trabajadores que cobren el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) y el fin del secreto salarial. Las tres normas han sido aprobadas por unanimidad, con 63 votos a favor de los 63 presentes.

¿Cuánto cobrarán de más los empleados públicos con la subida salarial del 4,5%?

El incremento salarial supondrá una mejora de entre 1400 y 4000 euros brutos anuales. La cantidad concreta dependerá del puesto y de las retribuciones de cada trabajador. Durante su intervención en el Congreso, el ministro de Función Pública, Óscar López , detalló algunos ejemplos de cuánto aumentarán los sueldos:

Policía nacional: cobrará 138 euros brutos más al mes.

Médicos: recibirán un incremento de 269 euros brutos mensuales.

Jueces: tendrán una subida cercana a los 300 euros brutos al mes.

En el caso del sector público estatal, el aumento del 4,5% se incorporará a la nómina de enero de 2027 y alcanzará a unos 546.000 empleados. Para el resto de las administraciones, serán necesarios los procedimientos correspondientes para hacer efectiva la actualización salarial de sus trabajadores.

Durante la defensa del decreto, Óscar López destacó que “Se trata de la mayor subida de salario a los servidores públicos desde 1992″. También aseguró que el Gobierno “cumple con su palabra con los empleados públicos y con los sindicatos”.

El Congreso convalidó las medidas económicas durante una sesión de la Diputación Permanente. EFE

El salario mínimo de 2027 estará exento de IRPF: quiénes podrán beneficiarse

Otro de los decretos ley convalidados por el Congreso contempla una deducción en el IRPF para los trabajadores que cobren el nuevo salario mínimo interprofesional, establecido en 18.004 euros anuales.

El beneficio fiscal ascenderá a 1033,58 euros para quienes perciban ingresos equivalentes al SMI. Además, será decreciente para los contribuyentes cuyos salarios se sitúen entre esa cantidad y los 23.172 euros anuales.

La medida busca evitar el denominado “error de salto”, que se produciría si un trabajador que cobra ligeramente por encima del salario mínimo perdiera de golpe el beneficio fiscal. Durante la defensa de la norma, el ministro de Hacienda, Arcadi España, señaló que el decreto “ protege a las rentas más bajas, refuerza la progresividad fiscal, garantiza la financiación territorial, facilita inversiones útiles y responde a necesidades urgentes ”.

La disposición también incluye la actualización de los recursos que recibirán las comunidades autónomas y las entidades locales en 2027. Asimismo, permite que las administraciones que hayan registrado superávit destinen esos fondos a inversiones financieramente sostenibles y refuerza el apoyo económico a Ceuta y El Hierro ante las consecuencias de la crisis migratoria.

El Congreso también aprueba el fin del secreto salarial

El tercer decreto ley convalidado incorpora nuevas obligaciones de transparencia salarial para combatir las diferencias retributivas y las discriminaciones laborales. La norma reconoce el derecho de los trabajadores a conocer los criterios utilizados para determinar sus salarios.

También extiende las exigencias de transparencia a los procesos de selección de personal. A partir de esta reforma, las ofertas de empleo deberán indicar expresamente la remuneración y las empresas tendrán prohibido preguntar a los candidatos por su historial salarial. Además, la normativa incorpora por primera vez una protección expresa frente a posibles represalias contra los trabajadores que reclamen sus derechos laborales.

El Partido Popular criticó la rapidez de la tramitación y acusó al Gobierno de acelerar la aprobación normativa en plena campaña electoral. Vox, por su parte, decidió no participar en la sesión ni votar las medidas.