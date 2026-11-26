José Elías es un empresario y creador de contenido español, conocido por ser presidente y accionista mayoritario de Audax Renovables y propietario de la cadena de congelados La Sirena.

José Elías es un empresario, creador de contenido y propietario de La Sirena, que se ha pronunciado sobre la organización de las jornadas laborales y la remuneración de los trabajadores.

En el pódcast Búscate la vida, Elías ha cuestionado que los salarios dependan exclusivamente del tiempo trabajado, mientras que las empresas miden el rendimiento en función de la producción.

En este sentido, el empresario plantea la necesidad de priorizar los resultados y la productividad frente a la permanencia en el puesto de trabajo: “Si ya has hecho tu trabajo, ¿a mí qué más me da que lo hagas desde las siete de la mañana hasta las tres o desde las siete hasta las siete de la tarde?“ .

José Elías cuestiona los salarios basados en las horas trabajadas

Elías identifica una diferencia entre la forma en que las empresas obtienen sus ingresos y la manera en que se remunera a sus empleados: “El problema es la dicotomía entre lo que cobra la empresa por productos y lo que cobra el trabajador por horas, no tiene sentido”.

Por tanto, defiende que los salarios guarden mayor relación con la productividad: “El trabajador no debería cobrar por horas sino por lo que produzca, igual que la empresa”.

Desde esta perspectiva, Elías plantea un modelo de remuneración que tenga en cuenta los objetivos alcanzados por los empleados, en lugar de valorar únicamente la cantidad de horas que permanecen en sus puestos de trabajo.

Qué propone José Elías sobre la jornada laboral de cuatro días

El empresario sugiere asociar la jornada de cuatro días a un sistema de remuneración vinculado con los resultados.

José Elías plantea un modelo de remuneración que tenga en cuenta los objetivos alcanzados por los empleados. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

“Cuando pones variables a los trabajadores alineas sus intereses con los de la empresa porque, en muchas ocasiones, tendría mucho más sentido que en vez de hacer ocho horas durante cinco días hicieran cuatro días de 10 horas haciendo lo mismo”.

Elías incluso señala que en su empresa de instalaciones se trabaja de 7:00 a 15:00, un horario que vincula con la conciliación. De todas formas, el creador de contenidos no propone necesariamente una reducción de la jornada laboral, sino una redistribución del tiempo de trabajo en el que cuatro jornadas de diez horas equivalen a las mismas 40 horas semanales que cinco jornadas de ocho horas.