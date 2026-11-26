Poner vinagre blanco en un recipiente con agua y sumergir los vasos durante 30 minutos: para qué sirve, según la OCU

Con el paso del tiempo, es habitual que los vasos de cristal pierdan su brillo original y adquieran un aspecto blanquecino, incluso después de pasar por el lavavajillas. Estas manchas pueden aparecer como consecuencia de la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en aquellas zonas de España donde el agua es más dura.

Para solucionar este problema, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone recurrir a un ingrediente económico que muchas personas tienen en sus cocinas: el vinagre blanco.

Su composición ácida permite disolver los depósitos de cal adheridos a las superficies de cristal. Para aprovechar sus propiedades, basta con preparar una mezcla con agua y dejar actuar la solución durante media hora.

¿Para qué sirve sumergir los vasos en agua con vinagre durante 30 minutos?

Según explica la OCU, este método permite eliminar las manchas blanquecinas de cal y determinar cuál es el origen de la pérdida de transparencia del cristal.

Para poner en práctica este truco casero, la organización recomienda seguir estos pasos:

Verter una parte de vinagre por cada tres partes de agua en un recipiente.

Sumergir completamente los vasos afectados.

Dejar actuar la mezcla durante al menos 30 minutos.

Lavar los vasos a mano, aclararlos y secarlos.

Si las manchas desaparecen tras el procedimiento, la causa más probable es una acumulación de cal. En cambio, si el aspecto blanquecino persiste, podría tratarse de un deterioro irreversible del vidrio como consecuencia de la corrosión.

Estas manchas pueden aparecer como consecuencia de la acumulación de minerales presentes en el agua Shutterstock

¿Cómo evitar que los vasos salgan blancos del lavavajillas?

La OCU señala que la dureza del agua, el detergente y la calidad del cristal son los principales factores que influyen en la aparición de estas manchas.

Para prevenir este problema, la organización aconseja ajustar la cantidad de sal del lavavajillas en función de la dureza del agua, utilizar suficiente abrillantador y seleccionar programas de lavado con temperaturas inferiores a los 55 °C.

Asimismo, recomienda elegir vasos aptos para el lavavajillas y dejar suficiente espacio entre ellos para evitar golpes durante el ciclo de lavado. Estos pequeños cambios pueden contribuir a conservar la transparencia de la vajilla durante más tiemp