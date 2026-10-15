La convocatoria contempla diferentes componentes económicos según la situación del estudiante, su renta familiar y los requisitos académicos.

La Beca MEC 2026/27 contempla diferentes ayudas económicas para estudiantes de enseñanzas postobligatorias en España. Para obtener la ayuda, los estudiantes deben cumplir los requisitos generales, académicos y económicos publicados el 12 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En ese contexto, los estudiantes que solicitaron la beca pueden consultar el estado de su expediente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Este trámite permite comprobar cómo avanza la solicitud y acceder a las notificaciones oficiales para saber si se cumplen los requisitos. Para confirmar si te han concedido la beca y cuándo recibirás el dinero, es importante distinguir entre el estado de tramitación y la resolución que comunica las cuantías asignadas.

Cómo consultar el estado de la Beca MEC 2026/27 paso a paso

Para comprobar el estado de la solicitud, hay que entrar en la sede electrónica del Ministerio de Educación y acceder al apartado “Mis expedientes”. Allí se puede consultar la situación de la beca y comprobar si continúa en tramitación o si ya se ha resuelto.

El Ministerio también permite acudir a la unidad de becas de la administración educativa o de la universidad correspondiente. Para realizar la consulta, el estudiante debe identificarse con su NIF o NIE.

La convocatoria del curso 2026/27 establece que las solicitudes pasan por un procedimiento de valoración. Primero se comprueba si el estudiante cumple los requisitos económicos y, cuando corresponde, se revisan los académicos. Si todo es correcto, se asignan las cuantías que correspondan.

Captura del sitio web de la sede electrónica del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación

Qué significa que la beca esté resuelta y cómo saber si te la han concedido

Que el expediente figure como “Resuelta” indica que se ha llegado a una fase de resolución, pero es necesario consultar la notificación para conocer el resultado concreto. Para ello, el solicitante debe entrar en el apartado “Mis notificaciones” de la sede electrónica.

La comunicación individual permite conocer si se ha concedido la ayuda y qué cuantías corresponden. Por eso, no basta con revisar el estado general del expediente: también es importante consultar las notificaciones electrónicas y comprobar si el Ministerio ha comunicado una resolución.

La convocatoria general para el curso 2026/27 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante la Resolución de 23 de marzo de 2026. El plazo de solicitud, inicialmente previsto hasta el 18 de mayo, se prorrogó hasta el 19 de mayo de 2026.

El Ministerio de Educación publica la información sobre las becas generales para el curso 2026/27 y los requisitos para acceder a las ayudas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo ingresan el dinero de la Beca MEC 2026/27

El momento del cobro depende de la tramitación y de la asignación de las cuantías correspondientes. En ese sentido, las becas generales pueden incluir distintos componentes, según los requisitos y las circunstancias de cada estudiante. El BOE recoge para el curso 2026/27, entre otras, las siguientes cuantías:

1700 euros por la cuantía fija ligada a la renta, si corresponde.

2700 euros por la cuantía fija ligada a la residencia durante el curso, si se cumplen los requisitos.

Entre 50 y 125 euros por excelencia académica.

300 euros de beca básica para los estudiantes no universitarios incluidos en los supuestos establecidos; la cuantía es de 350 euros para los beneficiarios que cursen ciclos formativos de grado básico.

Desde 60 euros de cuantía variable mínima, cuyo importe depende de la renta familiar y de la nota media del expediente.

En el caso de los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, la beca de matrícula cubre el importe de los créditos matriculados por primera vez, en los términos previstos en la convocatoria. Estas cantidades están recogidas en el extracto oficial de la convocatoria publicado en el Boletín Oficial del Estado.